'Secret Story' pierde una pieza clave: Lucía Pariente cae derrotada ante Adara

Lucía Pariente dice adiós a Secret Story. La concursante perdió el duelo que tenía con Adara, la otra nominada de la noche después de que Isabel Rábago fuese salvada el pasado martes.

Con la marcha de Lucía Pariente, Secret Story pierde una pieza fundamental del casting por el papel que estaba jugando dentro de la casa. Estaba enemistada, por un lado, con Luca y Cristina Porta, que forman uno de los bandos más consolidados del programa. Por otro, tenía un enfrentamiento con Isabel Rábago que ha trascendido más allá de las paredes de la casa, ya que era amiga de su hija, Alba Carrillo, hasta que la concursante decidió nominar a Pariente.

"¿Hay algo de lo que te arrepientas?", preguntó Jorge Javier a Lucía Pariente. "De haber empezado tan fuerte, pero la vida es todo o nada...", dijo antes de conocer el veredicto de la audiencia.

"En todo lo malo hay algo bueno", dijo Pariente. "Los míos. La vida es así, ya se nos pasará a todos", añadió cuando ya supo que era ella la que se iba del programa. "Igual ahora mi hija no está en plató", comentó. Pero Alba sí estaba en el estudio de Mediaset. "¿Cómo no voy a estar para decirte que eres lo más bonito que tengo?. Además, hay una persona que se va a volver loco de contento, que esta mañana cuando lo he dejado en el cole decía: 'ojalá que salga mi abuela", comentó Alba. "A veces los concursos son injustos, yo lo hice peor que ella y llegué más lejos. Todos están orgullosos, tus amigos, papa, el niño y yo la primera".