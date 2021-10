Alsina descoloca a Iván Redondo con una primera pregunta que no esperaba: "Evidentemente no"

Carlos Alsina ha entrevistado este jueves, 21 de octubre, a Iván Redondo, exasesor de Pedro Sánchez y su jefe de gabinete durante los últimos tres años. El locutor de Onda Cero ha comenzado la charla con una pregunta que ha sido del todo inesperada.

"Hemos dicho muchas cosas sobre usted y ahora tenemos ocasión de hablar. Lo primero que quiero saber es si usted era el responsable de que los ministros de este Gobierno no vinieran a este programa a ser entrevistados", ha lanzado Alsina, que en alguna ocasión había criticado que los miembros del Ejecutivo solo fuesen a unos medios determinados.

"No. Las cosas se hacen de abajo arriba. Si las quieres hacer bien. Tienen directores de Comunicación, jefes de gabinete... y tienen su margen de maniobra", ha respondido Iván Redondo. "Otra cosa es que me digas: ¿ustedes eran, arriba, los máximos responsables de las estrategia 'X'? Evidentemente sí. ¿Eran los máximos responsables de las decisiones políticas? Evidentemente no".

"Cuando privilegias a la cadena en la que trabajaste, se genera cierta sospecha"

La crítica de Alsina se remonta a la salida de Miguel Ángel Oliver como secretario de Estado de Comunicación, dependiente de Redondo, cuando el locutor puso sobre la mesa un tema que le escamaba. "Cuando siempre privilegias a la misma cadena, que además es en la que trabajaste, se genera una cierta sospecha. Y al final la Secretaria de Estado de Comunicación es de todos nosotros", dijo Alsina en julio.

"El señor Iceta lleva como ministro 6 meses y no he podido hacerle ninguna pregunta. Del señor Ábalos tampoco recuerdo, creo que la última vez no conocíamos quién era Delcy Rodríguez", explicó. "Hay medios a los que se le dan entrevistas constantemente y a otros no, y esa no es tarea de la Secretaría de Estado de Comunicación", zanjó entonces.

