Del rechazo inicial, a una segunda cita en 'First Dates': "Le doy unas cuantas vueltas"

Lidia fue una de las solteras que llegó este miércoles a First Dates en busca del amor: "En una relación soy bastante apasionada, me gusta echarle leña a la hoguera, que esté siempre activa y viva porque creo que es una de las mejores maneras de que funcione", dijo en su presentación.

Al entrar al restaurante, Carlos Sobera se interesó por saber cómo le había ido a la participante en el amor: "no del todo bien, he tenido dos relaciones, una de ellas duró 9 años", respondió ella. El presentador también le preguntó por su tipo de hombres: "Que les guste la aventura, viajar, las motos...", afirmó.

En ese momento, llegó su cita, Salvador, que se definió como "una persona muy ingenua porque pienso y creo que la gente va a ser igual que yo y me fio de todo el mundo, pero hoy por hoy no puedes hacer eso porque al final, tarde o temprano, te pegas el batacazo. Eso es lo que me ha pasado siempre".

El baile que lo cambió todo y dio paso a una segunda cita en 'First Dates'

Tras verle, Lidia admitió a cámara que Salvador le parecía "de pueblo por su expresión corporal, como muy bruto". Durante la cena, intercambiaron opiniones para encontrar cosas en común pero el tema de los hijos complicó la velada. Salvador tiene dos hijos y Lidia no quiere tener ninguno.

Aunque los dos intentaban llegar a un acuerdo, el tema parecía alejarles de la posibilidad de tener una segunda cita. Sin embargo, todo cambió en el momento en el que llegaron al reservado donde, a ritmo de bachata, Salvador consiguió conquistar a Lidia: "Baila muy bien y eso en un hombre es de valorar. Me gustaría darle una oportunidad, aunque creo que le doy unas cuantas vueltas".

