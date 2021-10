"¡Conmigo no!": crece la tensión entre Isabel Rábago y Lucía Pariente tras el rotundo mensaje de Alba Carillo

La nominación de Isabel Rábago a Lucía Pariente en Secret Story no sentó nada bien a Alba Carillo. Pero si ha habido algo que ha hecho estallar la tensión entre las concursantes de La casa de los secretos, fue la conexión en directo que la modelo hizo con la casa, en la que pidió a la audiencia la expulsión de su madre y dinamitó su amistad con la periodista.

"Con todo el dolor de mi corazón se tiene que ir mi madre. Este concurso ya me ha costado una amiga, te pido, por favor, que no te acerques a Isabel", decía Alba Carrillo en su contra alegato en La casa de los secretos: cuenta atrás el pasado martes.

Al acabar la gala, Lucía Pariente llamaba a Isabel Rábago para hablar en privado sobre lo ocurrido: "Deberías también hacer un acto de contrición". Rábago, por su parte, no entendía qué ha pasado para recibir ese mensaje de su ahora examiga: "¿Qué he hecho? No te he insultado, te he respetado, te he tratado como una compañera más".

"Preocúpate más de lo que se está viendo de ti que de lo que se está viendo de mi", sentenciaba la madre de Alba Carrillo una conversación en la que no consiguieron firmar la paz. Más tarde, Pariente pedía a sus compañeros que no hablasen del tema: "Os pido que respetéis este momento y si no yo me voy".

Crece la tensión entre Isabel Rábago y Lucía Pariente en 'Secret Story'

Isabel Rábago se ha desahogado con algunos de sus compañeros más cercanos en la casa: "¿Has visto en algún momento que yo falto el respeto a una señora que es la madre de mi amiga? Porque yo me he quedado helada. He llorado por Alba, a parte que tú has estado en esta casa, ¿me dices eso? Conmigo no".

"Tengo la conciencia tan tranquila, que me jode verla así, pero también la conozco, si ella quiere guerra no la va a tener", añadía la periodista. Además, dejaba clara su postura con Lucía Pariente en la casa: "A partir de ahora ella deja de ser la madre de Alba y empieza a ser una concursante porque sino yo no estaría siendo justa con el resto de mis compañeros".

Mientras, Lucía Pariente también compartía su visión con otros concursantes: "Yo si he respetado la amistad y mi hija lo ha ratificado. Si Alba está pasándolo mal ya no compensa, esto es una licencia que yo me he permitido en el mejor momento de nuestras vidas".

