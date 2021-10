Salvador Illa desvela el problema de salud que le provocó el "estrés" de ser ministro: "No lo he contado nunca"

El exministro de Sanidad y actual líder del PSC, Salvador Illa, se ha confesado en una entrevista con Thais Villas en El Intermedio 'Cara b', la sección en la que se descubre la cara menos conocida de los políticos.

Nada más empezar la entrevista, el político desvelaba algunas de las aficiones a las que dedica su tiempo libre: la agricultura y salir a correr. "En una etapa de mi vida me dediqué a tener un huerto. Cuando fui a Madrid de ministro lo tuve que dejar", explicaba.

Lea también: Jordi Évole sufre un nuevo ataque de cataplexia en directo ante el Gran Wyoming: "¡Qué entre el Samur!"

Además, el actual líder de la oposición en Cataluña ha reconocido la consecuencia que tuvo en su estado de salud el estrés al que estaba sometido como jefe de la cartera de Sanidad durante la primera parte de la pandemia del coronavirus.

Illa desvela el problema de salud que le provocó el "estrés" de ser ministro de Sanidad

"Es una cosa que no he contado nunca. En algunos momentos, el estrés me provocó algún problema de ciática", confesaba Illa. "Hice tres sesiones de pilates online", añadía el exministro entre risas.

Lea también: "Lo que sí ha ocurrido": Vicente Vallés da un repaso al Gobierno por sus gestos con los presos de ETA

Para tratar de desestresarse y desconectar momentáneamente ante la situación y la evolución del coronavirus, Illa ha detallado que salía a correr 45 minutos por La Moncloa. "Eso me iba muy bien. Llevo más de seis años saliendo a correr y es una actividad que me gusta mucho", desvelaba el secretario de Organización del PSC en La Sexta.

Entidades Thaïs Villas Presentadora Presentadora Salvador Illa Ministro de Sanidad Ministro de Sanidad