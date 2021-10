Lucía estalla al reencontrarse con Isaac y comienza su acercamiento a Manuel en 'La última tentación'

Isaac y Lucía se reencontraron este miércoles en la hoguera de confrontación de La última tentación. La gaditana aceptó la invitación de 'Lobo', su ya expareja para dejarle las cosas bien claras: no quiere seguir con él.

Antes de que Lucía apareciera en la hoguera, Isaac le explicó a Sandra Barneda que, a pesar de que en la villa estaba cómodo con sus compañeros, al mismo tiempo se encontraba "roto por dentro". "Necesito ver a Lucía y darle las explicaciones que se merece".

Lea también: Bela denuncia amenazas de muerte tras enrollarse con Isaac en 'La última tentación': "¡Es un puto juego!"

"Tú actitud y tu forma de cruzar el límite con Bela te han traído hasta aquí. ¿Esperabas que ocurriera esto?", preguntó la presentadora del programa de Telecinco. "No. Se me ha ido cayendo la venda de los ojos. Llevo mucho tiempo cohibido y esto me ha servido para darme cuenta que no soy yo, necesito ser libre", respondió el exconcursante de La isla de las tentaciones.

Lea también: La reacción de Lucía a la infidelidad de Lobo con Bela hace llorar a Sandra Barneda: "Me da vergüenza"

Minutos después, y a pesar de las dudas de Isaac, Lucía se presentó al careo. "Mírame bien a los ojos. ¿Tú sabes cuál es el último recuerdo que yo tengo de La isla de las tentaciones? ¿Lo sabes?", le espetó la joven nada más llegar sin aceptarle ni el saludo. "Tú llorando, cuando yo me iba, diciendo que Manuel no merecía una mujer como yo. Ahora, contéstame, ¿tú te mereces una mujer como yo?", añadió Lucía dejando a Isaac casi sin palabras. "No", respondió él. "¡Vale! Eres un puto cerdo", sentenció la de Puerto Real (Cádiz).

Lucía y Manuel comienzan su acercamiento en 'La última tentación'

La infidelidad de Isaac a Lucía ha hecho que la gaditana se refugie en Manuel, su expareja. Aunque la convivencia en la playa empezó con discusiones, los dos exconcursantes de La isla de las tentaciones han logrado dejar de lado sus diferencias: "No puedo con la soledad", le confesó Lucía a Manuel mientras los dos estaban juntos en el jacuzzi. Él, por su parte, le reconoció: "Me flipa estar aquí contigo".

Lea también: Joaquín Sánchez enloquece con Andrea al ver su noche de sexo con Manuel en 'La última tentación': "¡El trenecito!"

"¿Quién es el amor de tu vida?", le preguntó Manuel a Lucía. "La persona que yo más he querido es a ti", respondió ella, mientras él se lanzaba a darle un abrazo. Una vez salieron del jacuzzi, Lucía reconoció estar destrozada por todo lo que había ocurrido, pero Manuel le aseguró que no se preocupara, porque él estaba ahí para apoyarla en ese duro trance. Segundos más tarde, la expareja se metió en la misma cama para pasar juntos la noche.

Entidades Isaac Torres Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3' Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3' Lucía Sánchez Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3' Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3'