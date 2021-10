No todo son series en Netflix: llega 'Insiders', el reality que recupera la frescura de los concursantes anónimos

No todo son series en Netflix. La plataforma de televisión estrena este jueves, 21 de octubre, Insiders, su primer reality show en España. Aunque la compañía ya ha probado suerte con programas de entretenimiento en otros mercados, es la primera vez que desarrolla un formato de este tipo aquí.

Presentado por Najwa Nimri, Insiders supone un giro de tuerca al reality tal y como lo conocemos. Un grupo de concursantes competirán por un premio final de 100.000 euros. Pero lo más importante reside en la mecánica, con unos participantes que desconocen que lo son (o casi). En realidad, saben que están luchando por entrar a un programa, creen que ya han alcanzado la fase final del casting pero, en realidad, el concurso ya ha comenzado y las cámaras están grabando.



De esa forma, Insiders pretende recuperar la frescura en el comportamiento de unos concursantes que suelen ir bastante resabiados a los programas de telerrealidad. De hecho, el formato intenta rescatar el espíritu de los primeros realities protagonizados por anónimos, antes de que los VIP lo ocupasen todo, especialmente en los proyectos que pone en marcha Telecinco.



Estas son algunas de las claves de Insiders:

¿Cuántos concursantes participan en 'Insiders'?

Insiders pondrá a competir a 13 concursantes que deberán convivir durante un tiempo de encierro. Netflix dio a conocer su identidad hace unos días, una estrategia diferente a la que normalmente se sigue con los realities de anónimos.

¿Qué saben y qué desconocen los participantes?

Los concursantes de Insiders creen que están en la fase final de un casting para entrar en un reality, pero desconocen que ya están siendo grabados y que lo que sucede entre ellos formará parte del contenido del programa. Suponen que el recinto en el que conviven va a ser el plató donde, después, se va a grabar el programa.

¿Por qué los concursantes de 'Insiders' van a ciegas?

Insiders abrió su casting en febrero de 2021 sin dar muchos detalles de su funcionamiento. Los únicos requisitos para participar: ser mayor de edad y querer vivir algo totalmente nuevo. "No intentes adivinar. Más detalles cuando estés dentro", decía la 'oferta'.

¿Cuál es la mecánica?

Los concursantes se enfrentarán a un situación bastante llamativa en la que pasarán por momentos en los que saben que se les graba y otros en los que no. "Durante una parte del día, eran conscientes de que se les grababa, pero en otros momentos convivían de forma ajena. La pregunta es, ¿nos comportamos igual cuando sabemos que nos están grabando que cuando no?", explicó Álvaro Díaz, director de Entretenimiento de Netflix España en el último FesTVal de Vitoria. "La respuesta es no. Y el resultado es oro. Cuando les retiraban el micro se liberaban, pero los micrófonos del techo lo seguían captando todo". En esa situación, el programa les enfrentará a lo que han dicho y hecho cuando creían que nadie les escuchaba.

¿Qué premio consigue el ganador?

El concursante que salga ganador de Insiders se lleva un premio en metálico de 100.000 euros. "Pero una vez dentro, el premio será lo de menos", decía la promo del formato cuando se anunció.

¿Dónde se ha grabado 'Insiders'?

El reality se ha rodado en un plató de 1600 metros cuadrados con más de 250 micrófonos ocultos y 70 cámaras escondidas, 23 de ellas en calidad cinematográfica.

¿Qué productora está detrás de 'Insiders'?

Insiders es un formato de la productora iZen, la compañía resultante de la unión de Zebra y Veralia, que aglutina todas sus marcas que antes operaban con identidad propia (Boca a Boca, Europroducciones, Hill Valley).

El cerebro de 'Insiders' desde Netflix: el famoso "Alvarito" de 'GH'

Por la parte de Netflix, quien manda en Insiders en Álvaro Díaz, el director de Entretenimiento de la plataforma en España. La audiencia le conoce popularmente como "Alvarito", que es como Mercedes Milá se refería a él cuando presentaba Gran Hermano. En aquella época, Díaz era el director de las galas de este reality en Telecinco y, como tal, hablaba a la presentadora por el pinganillo. Estuvo 20 años en Zeppelin y llegó a ser director general de la compañía.

