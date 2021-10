César Carballo se enzarza con Quique Peinado en una tensa bronca: "¿Te molesta? Cierra la puerta al salir"

Quique Peinado y César Carballo, el médico que se ha convertido en un personaje televisivo más a raíz de la pandemia del coronavirus, han protagonizado un tenso rifirrafe en redes sociales. El doctor se ha enzarzado con el periodista después de que este recopilase todos los titulares que el ahora tertuliano había acaparado a lo largo del último año.

"Hilo del doctor Carballo advirtiendo", escribió Peinado antes de compartir en tono de humor muchos 'pantallazos' de diferentes medios de comunicación que han ido recogiendo, con la evolución del coronavirus, todas las advertencias del médico.

"El doctor Carballo advierte del 'golpe' que sufrirá Madrid en semana santa por el covid-19", "César Carballo augura el fin de las mascarillas y advierte de cuándo vendrá la sexta ola" o "El médico César Carballo advierte sobre lo que puede arruinar los esfuerzos con el coronavirus", son algunas de las noticias recogidas por el madrileño.

"En un giro loco de los acontecimientos, está empezando a advertir de otras cosas", añadió con sorna publicando capturas de otros titulares en los que César Carballo habla sobre las consecuencias sanitarias de la erupción del volcán de La Palma. Fue entonces cuando el aludido decidió responder a Quique Peinado, al que atacó lanzándole una pulla cargada de intención.

"Tienes razón, que hemos 'advertido' y 'lanzado' mensajes toda la pandemia aconsejando prudencia. Puede influir que mientras unos veíamos como se nos moría la gente entre las manos en la primera ola, otros pasaban los días con sus hijos en el campo ¿verdad? REFLEXIONA", ha añadido, haciéndose eco de un bulo que el colaborador de Zapeando desmintió hace unos meses.

"Te doy la opción de rectificar", le replicó Peinado, compartiendo un artículo en el que explicó cómo habían utilizado un viejo tuit suyo para acusarlo falsamente de haberse saltado el confinamiento para ir con sus hijos al campo. "¿Que me das..? Cuando jugabas con tus hijos dentro o fuera, yo rezaba por no infectarles a la vuelta del trabajo después de ver el horror", volvió a la carga Carballo.

"Uno: ¿Te parece gracioso? No se la veo. Dos: Y sí, creo que eso me da derecho a 'opinar', 'recomendar' y 'lanzar'. ¿Te molesta? Cierra la puerta al salir", añadió antes de que Quique Peinado diera por concluida la conversación, recordándole que le dio la oportunidad de disculparse. "Tuviste opción de rectificar por difundir un bulo. Un saludo", sentenció el periodista.

