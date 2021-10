Carlota Corredera critica a los autores de Carmen Mola por firmar como una mujer

Carlota Corredera hizo este martes un alto en el transcurso de Sálvame para abordar una de las polémicas más sonadas de los últimos días: la revelación de que Carmen Mola era en realidad un pseudónimo utilizado por tres escritores que se han acabado alzando con el Premio Planeta 2021.

Todo se desencadenó mientras el programa hablaba de Miguel Frigenti y su familia. La presentadora interrumpió a sus compañeros para decir que le había hecho mucha gracia un 'meme' que se viralizó en redes sociales y que bromeaba con la idea de que fuera el tertuliano y sus hermanos las personas que se escondían bajo el mote de Carmen Mola.

En ese momento, Gema López reveló que su compañera Lydia Lozano le había dicho hace ya un año que Carmen Mola en realidad eran tres hombres. "Para que digan que no da exclusivas", bromeó la presentadora de Mediaset. "Un día me dijo que eran tres hombres y me contó cómo se repartían los guiones", explicó López.

El mensaje de Carlota Corradera a los guionistas detrás de Carmen Mola

"Pues la próxima vez que firmen con sus verdaderos nombres", pidió la gallega. "Pues yo les doy la enhorabuena, porque me he leído las tres novelas y me han encantado", replicó enfadada Belén Esteban. "Bueno, pero que no recurran a un nombre de mujer. Que firmen con los nombres de ellos", insistió Carlota mientras la de San Blas la cuestionaba.

"Porque es lo que tienen que hacer, cariño. Las mujeres utilizaban nombres de hombres porque no les dejaban publicar, pero ellos pueden publicar perfectamente. Que pongan un pseudónimo de hombre", argumentó la periodista. Gema López acababa reflexionando cómo han conseguido transmitir en sus novelas "la sensibilidad de una mujer y los sentimientos femeninos".

