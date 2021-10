Imanol Arias, sobre Hacienda y el juicio: "No debo nada, solo me van a castigar como a un niño malo"

Pablo Motos recibió este martes a Imanol Arias y su hijo Jon. Durante la charla, el presentador sacó un tema "incómodo" que "no quiero dejar pasar". "Esperando a que me llamen", respondió rápidamente el actor, que entendió que el presentador de Antena 3 se refería al juicio que próximamente se celebrará en la Audiencia Nacional por presunto fraude fiscal.

"Estoy muy tranquilo", aseguró el actor en El Hormiguero, porque "tengo mis deudas con Hacienda liquidadas, según Hacienda". "Por lo tanto, no debo nada de dinero. Solamente me van a castigar como a un niño malo, no sé si me van a dar con una regla, me van a dar un tortazo o me van a meter en la cárcel. No creo, porque parece que no hay materia", apuntó.

"El único problema es que todo esto es muy largo", lamentó el actor, que presentaba la obra de teatro Muerte de un viajante. "Hasta que no sale todo, la gente tiene la sensación de que algo pasa y que no va bien", que lleva "cuatro años en esta movida".

"Luego saldrá en la página 80...", ironizó Motos con el tratamiento que, a su juicio, tendrá el caso en los medios si termina de forma favorable para Imanol Arias. "Pero aunque sea en la 100, el caso es que nos pase", añadió el intérprete.

