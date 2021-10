Alba Carrillo dinamita su relación con Isabel Rábago ante su madre: "No te acerques a ella"

Alba Carrillo no se cortó a la hora de mandar un mensaje a su madre en directo durante la gala de Secret Story que Telecinco emitió este martes. La colaboradora de Telecinco aprovechó el alegato para pedir la expulsión de un nominado -eligió a su madre- para arremeter contra la que hasta hace poco había sido su amiga.

"Este concurso me ha costado una amiga", reconoció Rábago en directo cuando empezó a hablar con los concursantes y, en concreto, con Lucía Pariente. "Te pido, por favor, que no te acerques a Isabel", espetó, "y que disfrutes mucho de los que son tus amigos de verdad ahí", añadió. Esto es "más que un juego", dijo Alba Carrillo.

Lucía Pariente: "Enseñé mis cartas demasiado pronto"

Lucía Pariente escuchó a su hija atentamente y, después, respondió. "Sí me lo esperaba [el alegato de Alba contra Rábago] y el único problema que tengo es que quizá nadie se haya escondido detrás de mí, pero yo me he equivocado protegiendo a demasiada gente", enfatizó. "Enseñé mis cartas demasiado pronto, quizá ahí fuera se esté viendo algo que yo me he perdido", añadió Pariente.

Lea también: Piden explicaciones a 'Secret Story' por la pifia que se vio en pantalla: "Porcentajes inventados"

Más tarde intervino Isabel Rábago. "No sé lo que Alba interpreta. Nadie me va a decir lo que yo vivo, lo que yo siento, lo que yo veo. Las interpretaciones son muchas y diversas", explicó la concursante, que mantenía muy buena relación con Carrillo desde que ambas son compañeras en Ya es mediodía.

Para Rábago, lo que dijo Alba es "el peor mensaje que podría recibir". "Ya sabré cómo gestionarlo, pero yo he visto videos muy duros, que a lo mejor no hubiera consentido a otros compañeros. Alba ha tomado una decisión, muy bien, ya cruzaremos los puentes cuando lleguemos", concluyó.