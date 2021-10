"He sido un drogadicto, me he puesto de todo": Pablo Carbonell se confiesa ante Fran Rivera

Pablo Carbonell ha sido entrevistado por Fran Rivera en la sección que tiene en Espejo Público. El popular humorista ha compartido con el torero aspectos hasta ahora desconocidos de su vida. Todo el protagonismo de la charla ha recaído en la droga.

"Yo perdí a mis padres hace dos días, prácticamente, y tú los perdiste muy joven. Y eso tiene un peso muy fuerte", ha dicho el cómico al colaborador de Susanna Griso añadiendo que "me sorprende que me puedas hablar de tu madre, porque ella debería estar aquí", en alusión a Carmina Ordóñez, que murió víctima de la droga.

"Tu padre también, pero tu padre bailaba con la muerte. Tu madre no", seguía diciendo Carbonell haciendo referencia ahora a Paquirri a Fran Rivera que rompía su silencio para espetar: "Bueno, también". "Pero no se lo esperaba", añadía el humorista.

Pablo Carbonell: "He sido un drogadicto, me he puesto de todo"

"No se lo esperaba nadie, pero tú sabes perfectamente que las drogas son muy malas y que, en la casa que entran, la destrozan. Tú lo has vivido en primerísima persona", ha puntualizado el torero.

Ha sido entonces cuando Carbonell ha reconocido que "yo he sido un drogadicto, me he puesto de todo". "Me he salvado porque mi trabajo lo hago limpio. Si lo hiciera drogado, tú y yo no estábamos hablando", ha asegurado para aclarar que "hace mucho que no me drogo, pero lo hacía después, pero nunca antes o durante".

