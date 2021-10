TVE saca a la luz la primera vez de Terelu en televisión: así fue su debut con María Teresa en 'Pasa la vida'

Terelu Campos y Miki Nadal fueron eliminados este lunes en una sorprendente doble expulsión de Masterchef Celebrity. Los presentadores y colaboradores de televisión tuvieron que abandonar las cocinas del talent culinario de TVE una semana antes de que el programa celebre su esperada repesca.

Tras ser expulsada, Terelu Campos se sentó junto a Pepe Rodríguez, con quien comentó cómo ha sido su experiencia en el formato de la cadena pública. La periodista del corazón destacó junto al cocinero la gran evolución que ha tenido en su paso por los fogones de La 1.

Terelu, muy emocionada ante la reacción a su marcha que tuvieron sus compañeros, aseguró que esta experiencia le ha hecho sentir lo que vivió en sus orígenes: "He sentido ese vértigo que había perdido al entrar en un plató. Me recuerda a los estudios de Prado del Rey cuando de pronto me dejaban a solas con la cámara. Me he visto treinta y tantos años atrás y eso es como permitirte volver a empezar. Y volver a empezar en la vida es tener oportunidades", empezó valorando.

TVE rescata el debut de Terelu en televisión

La hija colaboradora de Viva la vida aseguró que desde aquella primera vez, ha podido vivir todo tipo de situaciones ante las cámaras de televisión: "Yo creía que ya me había pasado todo lo malo que me tenía que pasar en televisión, pero me había equivocado", declaró la andaluza, afirmando que ha tenido la oportunidad de descubrir una nueva faceta suya que no conocía.

Apenas unas horas después de emitirse su expulsión en el talent de La 1, TVE ha rescatado el momento al que Terelu hacía alusión en Masterchef. El debut de la malagueña fue junto a su madre, María Teresa Campos en Pasa la vida, matinal que esta presentó en 1990.

"En la música vamos a tener a Terelu, que conoce bien el mundo de la música y nos lo va a presentar cada tarde, bienvenida", explicó la comunicadora, presentando a su hija ante la audiencia. Terelu tenía 25 años y comenzaba una andadura televisiva que se prolongaría hasta nuestros días.

