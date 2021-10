Ramón García vive un desagradable momento en directo: "Igual la mierda la hace usted"

Ramón García vivió este lunes un desagradable momento en su programa de Castilla La Mancha Media, En compañía, mientras realizaba el sorteo del jamón. El espacio hace una llamada al azar esperando que quien esté al otro lado del teléfono el responda "Ramón, ¿me das el jamón?".

El presentador no se esperaba para nada la reacción de un hombre de Cuenca al responder. "¿Dígame?", dijo de forma errónea. Fue entonces cuando Ramontxu procedió a explicar que le estaba llamando desde la televisión junto a su compañera Gloria Santoro.

Ramón García replica a un espectador en directo por su reacción: "Yo no veo la tele"

"Ni tú eres Ramón García ni la otra es tal, pero bueno", espetó este señor a lo que la copresentadora quiso decir: "Fíjate que a mí me gustaría decirte que somos otros, por tener otra personalidad, pero somos el auténtico Ramón y la auténtica Gloria".

Fue entonces cuando el vasco sugirió a este espectador que pusiera la tele. "Estoy en el trabajo. Yo no veo la tele. Venga", dijo de muy malas formas a lo que Ramón se despidió: "Adiós majo". Después, al presentador mostró todo su cabreo: "A mí la gente que dice 'yo no veo la tele' con desprecio me da un coraje...".

"Como si lo que hiciésemos aquí fuese una mierda, pues igual la mierda la hace usted, caballero", siguió diciendo en un tono muy serio. Ramón pidió entonces un "poquito de educación" hacia el medio, del cual "vive y trabaja mucha gente". "Y encima hacemos un programa que ayuda a los demás. No sé en qué trabaja usted, ni me interesa tampoco", terminó.

El gran enfado de #Ramonchu cuando le contestan con desprecio "NO VEO LA TELE" "Igual cree que hacemos una mierda, pues puede que la mierda LA HAGA USTED" #TV #TELE #TELEVISION pic.twitter.com/gmOOdtNOCR — TVMASPI (@sebas_maspons) October 18, 2021

