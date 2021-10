Enganchón entre Pepe Rodríguez y Eduardo Navarrete: "No me van a ver en sus restaurantes"

MasterChef Celebrity hizo máximo de temporada gracias a una entrega que sorprendió a todos con la doble expulsión de Terelu y Miki Nadal. Pero, más allá de los eliminados, Eduardo Navarrete y Pepe Rodríguez protagonizaron un rifirrafe. Todo comenzó en la valoración de una desastrosa prueba de exteriores, repleta de fallos en ambos equipos.

Tan mal lo hicieron que los jueces decidieron que los propios concursantes decidieran quién debía colgarse el delantal negro y, por tanto, pasar al foso. Los primeros en cogerlo fueron Juanma Castaño y Miki Nadal al creer que eran los responsables por ser los capitanes. Los otros cuatro fueron a parar a Arkano, Terelu, Verónica Forqué y David Bustamante.

Y aquí vino la polémica, ya que el cantante se lo puso casi por descarte, al ver que Eduardo Navarrete creyó que merecía seguir. Tanto es así que Pepe Rodríguez le espetó "creo que lo deberías llevar tú". De hecho, el juez nombró al cantante como el mejor de la prueba, sin embargo, él se negó a quitarse el delantal.

"Da un paso atrás que ya hay un tío que lo ha dado para adelante", dijo Pepe a lo que Navarrete replicó: "A tío me gana él. Una semana más, venga. Y la que viene ya me voy para mi casa". Pepe, muy molesto, zanjó el asunto diciendo "En tu currículum: una semana más". Este fue el desencadenante de lo que acabaría pasando antes de empezar la prueba de eliminación.

Pique entre Pepe Rodríguez y Eduardo Navarrete

El modista volvió a bromear con su delantal blanco- En un intercambio de bromas, Juanma Castaño dijo que Miki era el "único que no ha tenido una prenda de Navarrete en todo el programa". "Si quieres yo te regalo una", espetó Rodríguez, a lo que Eduardo soltó: "Precio para todos los públicos. No como sus restaurantes, que he estado mirando y no me van a ver por allí, claro".

"¿Te parecen caros?", preguntó Pepe a lo que Navarrete replicó: "Bueno, algo he oído". "¿Oye, cuánto valen tus prendas?", quiso saber el cocinero a lo que el diseñador contó que tiene camisetas que van desde los 50 hasta los 800 euros. "¿Un vestido de 800 euros?", dijo sorprendido el juez.

"Perdona, alta costura, cosida a mano, y horas. No como vosotros que le dais la vuelta al solomillo, decís que se come poco hecho y ya está listo", añadió Navarrete a lo que Pepe le dio la puntilla definitiva: "Si es que a lo mejor te falta todavía meterte en una cocina profesional para que valores lo que hay detrás de un gran restaurante para que justifique el precio. Yo jamás diría que una prenda es barata o cara, jamás, porque habrá un esfuerzo detrás, una creación, que valdrá lo que tenga que costar". "Tienes razón, chef", asintió el aspirante.

