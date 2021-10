Ana Rosa, ante el perdón de Otegui a las víctimas de ETA: "No hay mucho que celebrar"

Arnaldo Otegui ha mostrado su "pesar y dolor" a las víctimas de ETA en unas palabras que han desencadenado un encendido debate en El Programa de Ana Rosa. La presentadora de Telecinco y sus tertulianos se han pronunciado sobre el perdón que ha entonado el coordinador general de EH Bildu.

Otegui se ha dirigido públicamente hacia todos los familiares de las víctimas de la banda terrorista ETA: "Queremos decirles de corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo. Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio, nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado", ha declarado.

Tras ver las imágenes, Pilar Santos fue la primera en pronunciarse: "Yo eso lo entiendo, lo puedo entender, porque ha sido lo que ha sido... pero vamos a valorar ese pasito, aunque queda muchísimo que hacer...", comentó.

Ana Rosa, prudente con las disculpas de Otegui a las víctimas de ETA

Finalmente, Ana Rosa Quintana decidió lanzarse y dar su opinión ante las cámaras de Mediaset: "Pero vamos a ver, es que con ETA se acabó hace 10 años. La sociedad española, las fuerzas de seguridad, los partidos políticos, todos los familiares, las víctimas y muertos acabaron con ETA", comenzó diciendo.

"ETA no se ha rendido, con ETA se ha acabado, y ahora el señor Otegui quiere seguir siendo un diputado honorable", dijo incrédula la comunicadora con el rosto muy serio. Sobre el giro que ha dado el vasco, Quintana ha añadido: "Él tiene que apoyar los Presupuestos de Pedro Sánchez y para Sánchez es muy incómodo tener a un Otegui allí sentado que no le apoya...", ha sentenciado Ana Rosa, que aunque cree que estas palabras "están bien", tiene clara su postura con el líder de Bildu. "De verdad, creo que no hay mucho que celebrar con Otegui".

