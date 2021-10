Susanna Griso hace su confesión más sorprendente: "Me tiré de un coche en marcha"

Los niños imitan la serie El juego del calamar en el patio del colegio. Muchos profesores y padres han mostrado su preocupación por los riesgos que podría conllevar esta situación tras el éxito de la ficción surcoreana de Netflix, cuyo argumento se basa en la práctica de juegos populares infantiles pero con muertes de por medio.

Espejo público abordó esta situación con los colaboradores y la propia Susanna Griso, que aprovechó para recordar una experiencia que protagonizó cuando era muy pequeña y decidió emular a Superman. "Me tiré de un coche en marcha pensando que rodaría porque lo había visto en una película con 5 años. Me abrí el brazo y tengo todas la cicatrices", rememoró en el programa de Antena 3.

Griso: "Me voy a tirar del coche en marcha y voy a volar"

Griso tenía unos seis años y era su hermana quien conducía. Iban camino de un destino vacacional en compañía de otros miembros de su familia. "Pensé, me voy a tirar del coche en marcha y voy a volar. Me agarraré a la puerta y me dije volaré como Superman", dijo Griso.



Pero ahí no quedó la cosa. La periodista hizo partícipe de la situación a su sobrina, con la que se lleva nueve meses, y la arrastró con ella, aunque no sufrió daños. "Tenía en la cabeza mucho serrín", bromeó cuando Mariló Montero preguntó por qué hizo aquella locura. No fue la única, tal y como reveló hace unos meses, cuando explicó que otra de esas heridas de infancia se produjo por querer imitar a James Bond.

