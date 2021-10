Se descubre el motivo del cabreo de Kiko Rivera: Telecinco se negó a pagarle 60.000 euros por ir al 'Deluxe'

Kiko Rivera ha iniciado su propia guerra particular contra los programas de Telecinco, especialmente los espacios de La Fábrica de la tele como Sálvame y Socialité, con los que en los últimos tiempo ha tenido una muy buena relación por los especiales de Cantora: la herencia envenenada.

Hace pocos días, el hijo de la tonadillera atacó a Sálvame después de que insinuaran que habría sido desleal a Irene Rosales. "Estáis cortitos de audiencia", les espetó. Este fin de semana, el cabreo subió de nivel dando donde más puede doler a Telecinco. "Me mola mucho Antena", dijo en un directo de Instagram.

Pues bien, la actitud que está teniendo Kiko Rivera contra Mediaset tiene una explicación. Este lunes, Belén Esteban ha desvelado que el DJ estaba negociando con Telecinco hacer una entrevista en el Deluxe para contar todos los detalles sobre el último episodio familiar, tras la muerte de su abuela.

Belén Esteban dice que Kiko Rivera pedía 60.000 euros por ir al 'Deluxe'

Sin embargo, las conversaciones se han roto al no llegar a un acuerdo económico. Según contó la colaboradora, el hijo de Paquirri pedía 60.000 euros por dicha visita al programa que emite Telecinco los sábados. Esto ha hecho que Kiko Rivera enfurezca totalmente.

Esto da luz a lo que este mismo lunes habían comentado Alessandro Lequio y Antonio Rossi en El programa de Ana Rosa sobre el cantante. "Lo de no voy a volver a hablar en boca de Kiko es como el 'dejo el tabaco' que algunos dicen, es de chiste", dijo el italiano.

Lea también: "Pero qué miedo das, tío": el corte de Sandra Barneda a Isaac en pleno directo de 'La última tentación'

"Lo lamentable es que esto no lo dice porque se siente violado en su intimidad, lo dice porque se siente violado en su bolsillo al haberse frustrado la última exclusiva que estaba negociando", contó a lo que Rossi añadió que Kiko "dice que querían que fuese y que él ha dicho que no... Que cuente la verdad, por lo que no ha ido, no porque él no quería".

Entidades Kiko Rivera