El zasca de Kiko Rivera a Telecinco en plena 'guerra' con la cadena: "Pues sí, veo Antena 3. Mola mucho"

Kiko Rivera está en plena guerra con los programas de Telecinco, especialmente Sálvame y Socialité, espacios de La fábrica de la tele, productora con la que habitualmente ha llegado a acuerdos para participar en entrevistas sobre su vida. "Estáis cortitos de audiencia", les espetó hace unos días.

Este fin de semana, Rivera fue muy crítico cuando se manifestó en un directo de Instagram sobre la situación que estaba viviendo, con reportero a la puerta de su casa.

"Estoy hasta la polla de estos que están aquí abajo. Una cosa es que te llamen un día y vayas para ganarte la vida de la manera que quieras, pero ser pesado y acosar como hacen ellos... No", comentó muy enfadado mientras sus seguidores continuaban preguntándole. "Yo tengo derecho de hablar y contar lo que me salga de mis cojones. Sí, de mis cojones. Pero nadie tiene que estar 24 horas, eso no se lo busca nadie", contestó a una usuaria.

Kiko Rivera: "Me mola mucho Antena 3"

En esa misma charla, a Kiko le preguntaron por Antena 3, la cadena rival de Telecinco, y no dudó en piropear a este canal como oposición al de Mediaset. "Pues sí veo Antena 3, que quieres que te diga. La verdad es que me mola mucho Antena 3. A mí si me mola Antena 3, no sé a ti, pero a mí si me mola. Lo veo muchísimo. Veo los programas que hay: Tu cara me suena, el Mask este de las máscaras. Mola mucho".

