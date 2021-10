Golpe de efecto en 'Masterchef Celebrity': Terelu y Miki Nadal, expulsados antes de la repesca

Golpe de efecto en Masterchef Celebrity. El programa de TVE sorprendió a todos este lunes con una doble e inesperada expulsión. Terelu Campos y Miki Nadal están fuera después de un caótico programa con una prueba de exteriores repleta de fallos en ambos equipos. De hecho, fueron los propios concursantes quienes tuvieron que elegir quiénes habían sido los peores y, por lo tanto, debían colgarse el delantal negro.

La fase final estuvo dividida en dos partes. Una primera de rapidez en la que los participantes debían superar varios retos. Bustamante y Verónica Forqué fueron los mejores y pudieron quitarse el delantal negro.

Terelu Campos: "He sentido el vértigo que había perdido"

Arkano, Juanma Castaño, Miki Nadal y Terelu Campos compitieron en la última parte del programa. Los jueces eliminaron primero a la presentadora y, después, al humorista en una decisión que pilló por sorpresa a todos.

Lea también: La peor noche de Terelu Campos en 'Masterchef', "humillada" y peleada con Victoria Abril: "¡Cuidadito!"



"He sentido ese vértigo al entrar en un plató que había perdido que me ha recordado a los estudios de Prado Del Rey cuando me dejaban sola frente a la cámara", dijo Terelu Campos antes de marcharse del programa.

"Yo ya cuando no cobro se acabó el humor. Para mí lo mejor de esta experiencia es que he podido ser yo, que no hay un guion. Me he podido meter con ellos cincuenta veces, ninguno se ha molestado Yo pensaba que alguno sí que se iba a enfadar", apuntó Miki Nadal en su adiós.



Lea también: Terelu huye corriendo del plató de 'Secret Story' para no encontrarse con Bigote tras su expulsión

Todos los concursantes que han pasado por esta edición de Masterchef Celebrity, incluidos Terelu y Miki, volverán al programa la próxima semana para jugar por la repesca.

Entidades Terelu Campos Presentadora Presentadora Miki Nadal presentador, cómico presentador, cómico

Relacionados La Xunta zanja la polémica de MasterChef Celebrity al concluir que el marisco usado no era gallego