Joseba Apaolaza cuenta la verdad sobre su marcha de 'Aquí no hay quien viva': "Salí de mala manera"

Joseba Apaolaza fue uno de los protagonistas de la primera temporada de Aquí no hay quien viva, la emblemática serie que emitió Antena 3 entre 2003 y 2006 y que dio lugar a La que se avecina en Telecinco. El actor interpretaba a Armando Rubio de la Fuente, el hijo de Concha (Emma Penella).

Armando se caracterizaba por ser un ligón y un apasionado del fútbol, y su trama giraba en torno a las discusiones que tenía con su exmujer por la custodia de sus hijos, mientras intentaba retomar su vida en el piso de su madre. Dejó de tener protagonismo cuando se echó una novia y 'aparcó' a Concha en una residencia. Finalmente, Joseba Apaolaza desapareció de la serie.

El actor ha reconocido ahora que su salida se produjo "de mala manera", tal y como ha reconocido a Cadena COPE. "Yo tenía la promesa expresa de la productora para seguir. Entonces, hubo un cambio de opinión y me vi fuera de la serie", ha declarado Apaolaza asegurando que "me dolió mucho porque, realmente, fue una serie que me gustaba mucho".

Qué fue de Joseba Apaolaza, Armando en 'ANHQV'

El intérprete ha reconocido que su paso por Aquí no hay quien viva fue "una experiencia intensa": "Fueron cinco o seis meses allí en Madrid y ha tenido mucha cola. A lo largo de los años, la gente me ha reconocido por ese papel, pero la salida fue un poco agridulce".

Desde entonces, Joseba Apaolaza ha ido encadenando proyectos en televisión. "Afortunadamente, no me ha faltado trabajo", asegura. Y así es. Acusados, Sin identidad, El secreto de Puente Viejo, 45 Revoluciones y Amar es para siempre son algunos de los trabajos que forman parte de su currirulum.

