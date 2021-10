RTVE lanza su proyecto para ganar Eurovisión Junior con Levi tras rozar la victoria dos años seguidos

Levi Díaz, representante de España en el Festival de Eurovisión Junior 2021, ha presentado este lunes Reír, el tema musical con el que competirá en el certamen europeo que se celebrará el próximo 19 de diciembre en París (Francia).

"Reír es un mensaje que quiero lanzar a toda Europa", ha afirmado el joven intérprete durante su participación en el espacio matinal Mejor Contigo de La 1 de TVE. Preguntado sobre qué significa para él la canción 'Reír', Levi Díaz, de 13 años, ha afirmado que le llaman "el niño de la eterna sonrisa" y que, por tanto, considera "muy importante" reír porque se transmite "alegría" y "buenas vibras". "Reír es un mensaje que quiero lanzar a toda Europa", ha declarado.



Levi Díaz (Cornellà de Llobregat, Barcelona) ha explicado que no piensa en ganar el concurso sino "en ejecutar bien la canción" y en pasárselo "bien". "Si ganamos, pues oye, fantástico", ha manifestado, mientras que la jefa de la delegación de España, Eva Mora, ha dicho que hay "buenos antecedentes" y unas actuaciones "fabulosas" por parte de España.



Así suena 'Reír', la canción de Levi para Eurovisión Junior

En la entrevista, Levi ha confesado que no se imaginaba que podía ser representante español en EuroJunior. "Representar a tu país en un certamen como este es increíble. A parte, es una responsabilidad muy grande, que la tienes que asumir con alegría y con responsabilidad. Y yo creo que vamos a dejar a España en un muy buen puesto y nos lo vamos a pasar genial", ha subrayado.

Comenzó en la música hace poco más de un año y el estilo que más le gusta es el pop porque es el que le permite más interpretación. Así, sostiene que Frank Sinatra es su ídolo por su voz, su tono y el ritmo de sus canciones. Se alzó como ganador de La Voz Kids tras interpretar canciones como Mama No junto a Pablo López, Diamonds, Warrior, Alive de Sia, o el tema Never enough de la BSO de The greatest showman.

Eurovisión Junior se celebrará el 19 de diciembre en París

Eurovisión Junior 2021 contará con 19 niños y niñas de toda Europa, con edades entre 9 y 14 años. Además de España, Portugal y Alemania también han anunciado sus candidatos: Simao Oliveira y Pauline. Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Francia, Georgia, Italia, Irlanda, Kazajstán, Macedonia del Norte, Malta, Países Bajos, Polonia, Rusia, Serbia y Ucrania son el resto de países que competirán por el mini micrófono de cristal.

El lema de este año es Imagine, que conserva el título de la canción ganadora de Valentina el año pasado -que dio la primera victoria a Francia-. La Seine Musicale, un centro de música y artes escénicas ubicado en Île Seguin (Boulogne-Billancourt y Sèvres), a orillas del río Sena, acogerá la final del 19 de diciembre.

Eurovisión Junior arrancó en 2003 y, con el inicio del certamen, comenzó la participación también de España. Sergio fue el representante español ese año y, con la canción Desde el cielo, obtuvo una segunda posición. En 2004, RTVE se hizo con su primera victoria con María Isabel y su Antes muerta que sencilla. En 2005 participó Antonio José, que consiguió para España un nuevo segundo puesto con Te traigo flores; y en 2006, Dani logró un cuarto puesto con el tema Te doy mi voz.

Tras trece años de ausencia, España regresó a Eurovisión Junior con Melani y Marte, que conquistó la tercera plaza del certamen, mismo puesto que el que logró, un año después, Soleá, con Palante.