Marhuenda estalla contra el Papa Francisco: "Es una tragedia para la Iglesia, solo gusta a los ateos que quieren destruirla"

El Papa Francisco ha hecho una defensa pública sobre los derechos de los trabajadores, lanzando una profunda reflexión sobre la necesidad de un salario universal o una revisión en un reparto del empleo más equitativo que sea positivo para todos.

"Por un lado se podría implantar un ingreso básico, un salario universal para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. Es una opción. Una reducción de la jornada laboral es otra posibilidad. No puede haber tantas personas agobiadas por el exceso de trabajo y tantas otras por la falta de trabajo", ha asegurado el máximo responsable de la Iglesia Católica.

Este lunes, Espejo Público se ha hecho eco de las declaraciones del Papa y Francisco Marhuenda no se ha cortado a la hora de criticar al mandatario, contra el que ha lanzado todo tipo de improperios: "Es una tragedia para la Iglesia. Es un populista, un demagogo, un peronista. Dice cosas con las que todos podemos estar de acuerdo, pero solo gusta a los ateos y agnósticos, a los que no creen en la Iglesia y quieren destruirla", ha soltado el tertuliano.

Marhuenda considera que el Papa es "peronista"

"¿Hablar sobre empleo es ser ateo?", le preguntaba una de sus compañeras de mesa. "Oye mira, esto no es un concurso de misses... Aquí está el que fuera secretario general de UGT, que sabe lo difícil que es gestionar el mercado laboral. A mí me gustaría que llegara la paz en el mundo, que se acabe el hambre y que todos fuéramos altos, guapos, simpáticos, encantadores y adorables. El Papa es un desastre para la Iglesia porque no consigue ni un solo creyente", insistió el polemista.

"Quien vive una tragedia es la Iglesia, pero no por el Papa. En las iglesias solo entran personas mayores. Yo soy ateo y me gusta que en vez de hablar del más allá, hable del más acá y remita a los bienes de la Tierra y no de una frontera tras la cual, a mi juicio, no hay nada", opinó entonces Cándido Méndez. "El Papa es un peronista que te caes", volvió a repetir Marhuenda antes de que Griso cortase el debate para saltar a otro tema.

