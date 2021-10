Ana Pastor cuenta por qué no deja ver a su hijo 'El juego del calamar': "Está enfadado conmigo"

Ana Pastor, que estrenaba nueva temporada de ¿Dónde estabas entonces? este domingo en La Sexta, fue una de las invitadas de La Roca. En un momento dado, la presentadora del magacín de los domingos preguntó a su compañera de cadena cómo lograba desconectar del trabajo.

Pastor fue clara al responder que "viendo una serie que no se parezca mucho a lo que vivimos. Aunque a veces, lo que vivimos parece que lo escriba un guionista muy bueno porque no sé qué nos falta ya. O viendo el baloncesto que también me gusta mucho".

Nuria Roca aprovechó la coyuntura para saber la opinión de la periodista de El juego del calamar, la serie de Netflix que ha derivado en un boom mundial, aunque también ha provocado que salten las alarmas en los colegios españoles porque los niños hayan empezado a imitar los juegos que se proponen. Cabe recordar que la ficción está recomendada para mayores de 16 años.

El motivo por el que Ana Pastor no deja ver a su hijo la serie 'El juego del calamar'

"He visto una parte, me parece muy bien y entiendo el fenómeno", aseguró primero. "Pero para mí el debate es sobre las edades de nuestros hijos y si la pueden ver o no. A mí no me parece bien que la vean. Sé que mi hijo seguramente está enfadado porque no se la dejo ver, pero es que me parece que no es una serie para niños".

La presentadora de El objetivo añadió que El juego del calamar "está inspirada en juegos infantiles y no es que los niños jueguen a eso pero ahora tienen tal cantidad de referencias violentas que no hace falta que tengan más". Pastor dijo también que Netflix tiene indicada la categoría de "miedo y violencia", pero que "solo le falta poner tortura".

Entidades Ana Pastor García Periodista Periodista