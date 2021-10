Isabel Rábago reacciona de forma sorprendente al descubrir la nominación directa de Julen: "No te lo voy a permitir"

Julen lleva destrozado varios días, desde que el pasado jueves nominó de forma directa a Isabel Rábago después de salvar a Luca. No se siente bien consigo mismo y así lo ha demostrado durante todo el fin de semana, mostrándose cabizbajo sin poder explicar a sus compañeros cuál era el motivo, ya que la 'misión' había sido secreta.

Jordi González desveló este domingo en Secret Story la verdad de lo que había pasado en el 'Cubo' e Isabel Rábago supo por fin que estaba nominada con Adara y Lucía Pariente. En ese momento, Julen comenzó a llorar.



"No te lo voy a permitir, esto es un juego, sabíamos que había pasado algo, acatamos las normas", dijo Rábago, que no se molestó con su compañero y asumió lo que había pasado con deportividad. "Yo ya dije que sabía que estaba nominada. Si has estado así estos días por mí, te mato. Estoy orgullosa que llevo aquí seis semanas y si me voy, no es por una nominación de la casa, sino por una directa".



Lucía Pariente, muy crítica con Luca: "Lo he visto muy clarito"

Canales Rivera y Lucía Pariente, sin embargo, fueron los más críticos con lo sucedido, pero sus dardos estuvieron enfocados a Luca. El italiano fue el otro autor de la nominación directa de Isabel, pero parece que solo la asumía como propia Julen. De hecho, Luca explicó que él nunca hubiera nominado a Rábago. Ese comentario sirvió para que Canales y Lucía acusasen a Luca de "echar mierda a Julen". "Lo he visto muy clarito en el vídeo", dijo Pariente.

