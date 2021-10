Alberto Chicote desvela la estafa que sufrió: "Me fui de cabeza a la policía"

Alberto Chicote acudió este domingo a La Roca, en La Sexta, para hablar de ¿Te lo vas a comer?, el programa que presenta en la cadena. Durante la charla, el chef habló de la estafa que sufrió hace un tiempo, cuando usaron su imagen para promocionar dietas y productos milagro.

"Según estábamos grabando el programa me empezaron a llegar mensajes de gente desconocida y también de familiares en redes sociales preguntándome si ese tipo de publicaciones falsas son verdad o si funcionan", recordó Chicote.

Lea también: "¡No lo quiero volver a ver!": la rabia de Chicote al encontrarse comida en el contenedor de varios colegios

"De repente, me encuentro con una gente que no solo tienen el morro de decir que yo recomiendo su producto, sino que construyen un guion en el que dicen que Alberto Chicote ha sido demandado por una asociación, etc.", relató el presentador.

Alberto Chicote: "Me fui de cabeza a la policía"

Chicote desveló cuál es el sistema que usan estas organizaciones. "El sistema de compra con esta gente no es el habitual de Internet, que suele ser con una tarjeta. Tienes que dar un número de teléfono para que sean ellos los que se pongan en contacto contigo", comentó. "Para que no les puedas rastrear", apuntó Nuria Roca. Chicote desveló quién era cuando le llamaron.



Lea también: Chicote se posiciona con la "tortilla de patatas con cebolla": "Pero, ¿quién soy yo para decir cómo te tiene que gustar?"

Tras descubrir lo sucedido, Chicote lo puso en manos de los especialistas. "Me fui de cabeza a la policía. Y no fui a una comisaría, sino a la persona que lidera el grupo especialista en el control de ese tipo de productos y delitos", explicó. "Es estremecedor ver la cantidad de productos que tiene encima de la mesa que han ido retirando del mercado y que parece que son inacabables".

Entidades Alberto Chicote Cocinero y Presentador Cocinero y Presentador Nuria Roca Presentadora Presentadora

Relacionados Nuria Roca se derrumba al escuchar el durísimo testimonio de un enfermo de ELA que ha pedido la eutanasia