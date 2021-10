La determinante decisión de Kiko Rivera con pulla a 'Socialité': "Así se quedarán sin contenido"

Teresa Rivera fue una de las invitadas a Sábado Deluxe este 16 de octubre. La hermana de Paquirri desvelaba en su entrevista cómo fue la relación de Isabel Pantoja con su hermano, así como el motivo de su enemistad con la tonadillera.

Un equipo de Socialité se ha desplazado este domingo hasta la casa de Kiko Rivera para conocer su opinión de la entrevista de su tía en el programa de Telecinco. Pero lejos de hablar con las cámaras, el Dj ha increpado a la reportera desde el balcón: "Sois una pesadilla de cojones", ha gritado Kiko, según Laura, reportera del formato de corazón.

"Si él tiene la oportunidad de ir a los platós de televisión y hacer exclusivas para rentabilizar todos los problemas familiares que tiene, es porque estamos aquí muchos compañeros, no solo yo, esperando a sus palabras. Sabemos que no le gusta hacerlas gratis, sino cobrando, igual tan pesadilla no somos cuanto le interesamos para que vaya incrementando sus ganancias", ha defendido la reportera de Socialité.

"Kiko, de verdad esto no lo puedo entender. ¿Y ahora qué hacemos? Ayer se sienta su tía, habla sobre su madre, nosotros a partir de ahí lo que hacemos es trasladar lo que cuentan los protagonistas y añadir lo que hemos descubierto", ha dicho María Patiño a cámara.

Más tarde, el hijo de Isabel Pantoja ha usado sus redes sociales para zanjar el tema y comunicar la decisión que ha tomado: "A partir de este momento no volveré hablar del tema más... mi Instagram será exclusivo para mi música y mi trabajo con algunos detalles de mi vida pero no muchos. Así viviré más tranquilo y muchos se quedarán sin contenido. Gracias por el apoyo".

