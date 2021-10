Terelu Campos y Ana María Aldón protagonizan un tenso rifirrafe en 'Viva la vida': "¡No te pongas así!"

Gloria Camila está en el ojo mediático por las supuestas acciones legales que ha emprendido contra su hermana, Rocío Carrasco. Este sábado, Viva la vida ha hecho un repaso por la vida de la joven, desde la muerte de Rocío Jurado hasta la polémica pelea que protagonizó en plena calle.

Tras visionar las imágenes, Ana María Aldón, mujer de Ortega Cano, ha salido en defensa de la hija del torero y ha asegurado que la infancia y adolescencia tanto de Gloria Camila como de su hermano, José Fernando "ha sido muy dura" tras la muerte de la cantante.

Lea también: Ana María Aldón da la cara por Gloria Camila: "Sufrió mucho al perder a su madre"

"Gloria ha tenido sus episodios, sus cosas, pero ha sido madura. Lo ha gestionado muy bien y lo ha llevado fenomenal para todo lo que ha tenido, incluidas las cámaras todo el rato detrás", apuntaba Emma García.

Terelu Campos y Ana María Aldón protagonizan un tenso rifirrafe en 'Viva la vida'

"Bueno, me vais a perdonar, Gloria Camila tuvo que pasar por un proceso de superar y de reconciliarse consigo misma, de ir aplacando esa rebeldía porque son cosas que no son buenas para ti.", interrumpía Terelu Campos el discurso de la presentadora.

Lea también: Terelu se emociona al hablar de María Teresa Campos: "Lo que más me duele es el sufrimiento de mi madre"

"El único episodio desagradable que se ha visto es cuando la increparon, sabiendo que había una cámara delante, e insultaron a su padre. Ella es una leona defendiendo lo suyo, especialmente a su hermano y a su padre", ha señalado Ana María con un tono de voz más serio. "Yo no estoy hablando de este episodio, te lo puedo asegurar", le ha respondido Terelu.

Lea también: Alejandra Rubio rompe a llorar en 'Viva la vida': "Tranquilízate, por favor, hija"

La hija de María Teresa iba a más y recordaba: "El propio padre (Ortega Cano) ha confesado que él se vio desbordado, que se convirtió en padre y madre y no tenía capacidad para hacerlo". En ese momento, Ana María intervenía visiblemente más molesta: "Ahí voy a decir una cosa. Ellos estaban en la finca y la tía Gloria (Mohedano) estuvo pendiente de esos niños, especialmente de Gloria por ser muy niña aún. Mi marido no se vio solo", ha asegurado Aldón. "Yo reproduzco las palabras de tu marido, no te pongas así", le ha espetado Terelu Campos. "No me he puesto de ninguna manera. Quiero dejar claro que él no estaba totalmente solo", insistía Aldón.

Entidades Terelu Campos Presentadora Presentadora Ana María Aldón Concursante de Supervivientes 2020 Concursante de Supervivientes 2020