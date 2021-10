María Patiño recuerda cómo se sintió en su entrevista con Buenafuente: "Lo pasé muy mal, creí que me moría"

José Corbacho fue uno de los invitados a Sábado Deluxe este 16 de octubre. Durante la entrevista, María Patiño ha aprovechado para agradecer públicamente al humorista que le echara una mano durante un momento incómodo que vivió en televisión.

"Te estoy eternamente agradecida y recuerdo perfectamente cómo me echaste un capote en el programa de Buenafuente porque yo lo estaba pasando muy mal. Quería darte las gracias.", decía la presentadora de Socialité.

María Patiño recuerda cómo fue su entrevista con Buenafuente

"¿Pero que pasó?", quiso saber Jorge Javier. "Buenafuente me invita a una entrevista hace unos años y él, que no es muy afín a los temas del corazón... fue incómodo", explicaba la periodista a sus compañeros presentes en plató.

"Me sentí muy pequeñita, me encontré en una situación en la que no me sabía desenvolver. Corbacho se dedicó a mediar para darle el sitio a Buenafuente y para darme mi sitio a mí. Lo agradezco porque creí que me moría. Recuerdo a José Corbacho mediando, templando. Para mí ese momento fue complicado y él supo ser diplomático. Eso nunca lo olvidaré", aseguraba María Patiño.