Ana María Aldón da la cara por Gloria Camila: "Sufrió mucho al perder a su madre"

Viva la vida ha hecho un repaso por la vida de Gloria Camila este sábado, 16 de octubre, en Telecinco. El programa que presenta Emma García ha recopilado imágenes con los momentos más duros de la hermana de Rocío Carrasco. Ana María Aldón, presente en plató, ha salido en defensa de la hija de su marido.

En concreto, la mujer de Ortega Cano ha insistido en que tanto Gloria Camila como su hermano, José Fernando Ortega, han pasado un auténtico calvario desde la muerte de su madre, Rocío Jurado.

Lea también: El comentario de José Antonio Avilés que hizo estallar a Ana María Aldón en 'Viva la vida'

"Tras la fatal pérdida, Gloria Camila trataría en compañía de su hermano José Fernando, trata de continuar con su vida normal de niña gracias al esfuerzo de su padre, un José Ortega Cano volcado en la educación y entretenimiento de sus hijos. Gloria Camila y su padre se convertirían en inseparables hasta el momento en el que se vería obligada a separarse de él tras el grave accidente de tráfico en el que el torero se vio involucrado", reza el vídeo del programa de Telecinco.

Ana María Aldón da la cara por Gloria Camila en 'Viva la vida'

"Años más tarde, y con su padre recuperado, sería la condena a prisión de su padre la que les volvería a separar. En una visita al centro de desintoxicación en el que su hermano fue internado, vimos por primera la cara más amarga de Gloria: enfrentada a la prensa y con pequeñas trifulcas callejeras", continuaba el vídeo.

Lea también: Ana María Aldón y Terelu Campos, enfrentadas por Rocío Carrasco: "Pondría mis manos al fuego por ella"

Tras esto, Ana María Aldón no ha podido evitar emocionarse y defender a los hijos de Ortega Cano porque han vivido "una infancia y adolescencia muy dura". "Sufrieron mucho al perder a su madre, pero quiero decir que José no estuvo solo criándolos, la hermana de Rocío, Gloria, ayudó mucho a criar a esos niños. Gloria es una leona defendiendo a los suyos, se come al que sea", apuntaba la diseñadora.

Lea también: Ana Rosa para los pies a Irene Rosales por su enfrentamiento con la prensa: "No puedes coger solo lo que te interesa"

De la misma forma, Ana María Aldón aseguraba que ella también llegó a pasarlo mal al principio de su relación con el torero debido a la poca aceptación que tuvo por parte de Gloria Camila. "Cuando llegué le costó un poco aceptarme. No es que me hiciera la vida imposible, pero sí que le costó entender que ahora también estaba yo allí. A ella que era la princesa de la casa", revela.

Entidades Gloria Camila Concursante de Supervivientes 2017 Concursante de Supervivientes 2017 Ana María Aldón Concursante de Supervivientes 2020 Concursante de Supervivientes 2020