Belén Esteban se enfrenta a Miguel Frigenti: "No vayas de dolido, el que ha metido la pata eres tú"

Tras su polémico paso por Secret Story, Miguel Frigenti se ha convertido en uno de los concursantes más cuestionados de este reality, incluso por sus propios amigos. La tarde del viernes en Sálvame, el colaborador se ha tenido que enfrentar a la seria actitud de Belén Esteban con él.

Todo ha venido de la mano de Alba Carrillo que destapaba, hace unos días, las supuestas críticas de Miguel Frigenti a la boda de Belén Esteban. El exconcursante de La casa de los secretos negó haber dicho nada del enlace de su amiga, pero finalmente confesó que sí dijo algo: que se quedó con hambre.

Lea también: Isabel Rábago, en la picota de 'Secret Story': cae nominada tras su "puñalada trapera" a Alba Carrillo

Belén Esteban aseguraba que lo que le ha molestado, más que el comentario, ha sido que el colaborador se lo ocultara durante dos años y según la modelo, hubo más: "Dijo que era una horterada, que había habido mucha música y que los platos llegaban fríos".

Belén Esteban se enfrenta a Miguel Frigenti: "No vayas de dolido"

Es por ello que Frigenti no ha querido quedarse callado y se ha defendido ante los colaboradores presentes en plató: "Si algo he aprendido es que hay cosas que no se pueden hablar por respeto y que hay que ser más prudente. He dicho que hay cosas que no se deben decir por respeto a una amiga. Creo que no es una crítica lo que he dicho. Yo no he dicho nada en ningún pasillo".

Lea también: Miguel Frigenti y Alba Carrillo, a gritos en 'Sábado Deluxe': "¿Y tú por qué estás aquí, 'Barbie Divorcio'?"

Sin embargo, a pesar de la continua justificación del colaborador, Belén Esteban no creía las palabras de su amigo: "Me da igual. Miguel no vayas de dolido. Encima ahora parece que te tengo que pedir perdón y tu has metido la mata conmigo. Hablé contigo pero es que ya llega un momento Yo le he dicho a Rafa que lo que hagan los demás me da igual pero estoy muy molesta, porque no lo hubiera hecho y metiste la pata".

Lea también: "Cornudos y apaleados va a ser que no": Sonsoles Ónega se harta por callar de la traición de Frigenti a la Esteban

Más adelante, Frigenti abandonaba la sala VIP para reencontrarse con 'la Esteban' en plató y fundirse en un abrazo: "No voy a seguir con este tema porque lo único que genera entre nosotros es dolor, mi amistad contigo es de hace tres años tienes que valorar si te compensa, yo sé que a mí sí. Te quiero mucho y te pido perdón".

Entidades Belén Esteban Menéndez Colaboradora de televisión Colaboradora de televisión Miguel Frigenti Colaborador de Sálvame Colaborador de Sálvame