"Increíble verte aquí": Alejandro Sanz reconoce en 'La Voz' a Fran Valenzuela, su imitador

La voz vivió este viernes, 15 de octubre, sus penúltimas audiciones a ciegas. Los coaches están a punto de cerrar sus equipos con 14 voces cada uno. El equipo Sanz se reforzó con dos voces, una de ellas, la de Fran Valenzuela, gran fan e imitador del famoso cantante.

"Desde hace mucho tiempo rindo tributo a Alejandro Sanz, siempre desde el cariño y el respeto. Lo he llevado por los escenarios y participé imitándole en Tu cara no me suena todavía. Toda mi manera de entender la música la entiendo gracias a él", confesaba a cámara el concursante.

Fran Valenzuela se presentó en el escenario del programa de Antena 3 dispuesto a "encontrar su propio estilo y voz". Por eso, el joven decidió interpretar la canción de otro artista: El sitio de mi recreo, de Antonio Vega.

Alejandro Sanz reconoce a Fran Valenzuela, su imitador en 'La Voz'

A pesar de pulsar su botón Pablo Alborán, Alejandro Sanz también volteaba su sillón en el último momento y reconoció la voz del joven que realiza tributos de sus canciones. "Tienes una gran facilidad para imitar, pero tienes sobre todo una gran facilidad para cantar, que creo que es lo que mejor haces. Es hora de que encuentres tu voz", le dijo Sanz, que acabó incorporándolo para su equipo.

Una vez Fran se fundió en un abrazo con su coach y abandonó el escenario, Pablo Alborán le preguntó a Alejandro Sanz por la calidad de aquella imitaciones. "Lo hizo muy bien. De los que más se ha parecido, yo creo", aseguró el cantante.

