Julia Janeiro estalla contra 'Sálvame' y Carlota Corredera le responde: "Igual no sabes qué es el feminismo"

La hija de Jesulín de Ubrique, Julia Janeiro, se ha convertido en noticia de actualidad en Sálvame después que la joven se sometiera a un retoque estético en el pecho. Este viernes, 15 de octubre, las cámaras del programa de Telecinco han interceptado a Janeiro en directo.

Lejos de querer responder las preguntas de Kiti Gordillo, reportera de Sálvame, la joven solo ha abierto la boca para lanzarle un dardo al programa: "El feminismo lo usáis cuando queréis", se ha quejado Janeiro.

Las reacciones no se hicieron esperar en plató y Carlota Corredera tomaba la palabra para responderle a la hija de María José Campanario: "Juls, cuando quieras quedamos y te explico de verdad lo que es el feminismo, porque igual no lo sabes. Y oye, que no pasa nada, estamos todos en proceso de aprendizaje".

"Nosotros, en este programa, no hemos utilizado, que yo sepa, el feminismo de forma selectiva, que es algo que a menudo suelen decir de nosotros. Que a unas mujeres sí y otras no, pero eso no es verdad. En cualquier caso, yo no defiendo a asesinas, aunque sean mujeres", añadía la presentadora.

"¿Qué necesitas saber del feminismo? Yo te echo una mano, en serio", reiteraba. "No sé que concepto tiene del feminismo para decir que nosotros lo hemos utilizado. Que yo sepa, a ella no le hemos dicho absolutamente nada machista", concluía Corredera. "Es obvio que la frase se la ha dicho su madre o ha escuchado cómo su madre definía algunas de las cosas que hacemos en el programa bajo ese prisma", apuntaba entonces David Valldeperas, director de Sálvame.

