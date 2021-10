Susto en el plató de 'Got Talent' por la aparatosa caída de un participante

Cedeño Brothers fueron los protagonistas de las audiciones de Got Talent este viernes, 15 de octubre, en Telecinco. Sin embargo, en el plató del programa que presenta Santi Millán también hubo otro protagonista: el miedo. Y es que durante la actuación, uno de los integrantes de Cedeño Brothers sufrió una aparatosa caída.

El grupo había preparado una actuación circense de malabares con los pies. Algo que a Risto Mejide no le emocionaba desde un principio. "Superar lo que ya se ha visto es muy complicado", aseguraba el presentador de Todo es mentira.

"Vamos a hacer algo que nunca se ha visto en Got Talent España", decían, por su parte, Cedeño Brothers. El grupo ha empezado con una serie de malabares de lo más impresionantes y el público celebraba con éxito cada una de sus piruetas. Pero ha sucedido algo que lo ha cambiado todo.

Cedeño Brothers sufre una aparatosa caída en 'Got Talent'

Uno de los integrantes del grupo de artistas ha caído al suelo después de que su compañeros no le recogiera bien mientras caía desde el aire, lo que ha motivado la preocupación de Edurne y el hecho de que Risto pulsara el botón rojo.

"Me cuesta ver un número circense que se ha quedado tan antiguo Hay que pasar página y hacer cosas distintas. Lo veía de pequeño cuando iba con mis padres al circo", decía Risto en su valoración. "Yo he pasado miedo", aseguraba Edurne y se unía al "no" de Mejide.