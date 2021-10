Tamara Falcó sorprende a todos en 'El hormiguero': "A una profesora de mi colegio le asesinaron por un juego de rol"

Tamara Falcó dejó 'helados' a los espectadores de Antena 3 durante la tertulia de El hormiguero a raíz del debate que se ha creado en torno a El juego del calamar. Los tertulianos tuvieron que reflexionar sobre el peligro que ha creado en los niños la serie de Netflix que está destrozando todos los récords.

"Es una serie para mayores de 16 años y hay colegios que han prohibido su disfraz en Halloween porque lo ven los niños", aseguró primero Cristina Pardo mientras que Juan del Val apuntó que "El juego del calamar puede ser una excusa para niños violentos que ya lo eran, pero no creo que lo genere la propia serie".

Fue entonces cuando tomó la palabra Tamara Falcó: "Antes, los niños jugaban a los juegos de rol y, de hecho, a una profesora de mi colegio la terminaron asesinando por uno de ellos". "¿Por culpa de un juego de rol?", preguntó Nuria Roca sorprendida a lo que su compañera respondió: "No por el juego, sino por una persona, un asesino que estaba participando en un juego de rol".

Tamara Falcó opina del videoclip de C Tangana: "Hay sitios que son sagrados"

Otro de los asuntos de los que tuvo que opinar Falcó fue el polémico videoclip de C Tangana con Nathy Peluso en la catedral de Toledo. "A la iglesia me gusta ir a rezar", dijo subrayando que "no era el sitio idóneo porque hay sitios que son sagrados... Es donde está el cuerpo de mi Dios".