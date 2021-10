La brutal bronca de Jorge Javier a Emmy Russ antes de desvelar su impactante secreto: "Me da vergüenza"

Antes de ser expulsada de Secret Story, y de que los concursantes se sometieran a una especial ronda de nominaciones que dejó a Isabel Rábago como gran damnificada, Jorge Javier convocó a Emmy Russ en el confesionario de La casa de los secretos para darle una fuerte reprimenda por la actitud que ha tenido durante la última semana en el reality.

"Tenemos que hablar y seriamente", advirtió el presentador a la joven antes de repasar unas imágenes en las que esta lanzaba duras acusaciones contra la organización del programa. Primero Emmy empezó exigiendo que le compraran un cepillo de dientes "exactamente igual" al suyo valorado en 200 euros. Más tarde, se quejaba de que estaba ocupando "un sexto plano" en el reality". Por todo ello, para no "perder el tiempo", prefería salir ya de la casa.

Lea también: Canales Rivera descoloca a todos en 'Secret Story' con su secreto: "Cambié el testamento de mi abuelo sin su aprobación"

Emmy aseguró que no estaba teniendo ningún protagonismo a la vista de que los vídeos que les ponen durante las galas casi nunca están relacionados con ella. "Sabemos todos que me voy mañana, el programa va muy contra mí", denunció añadiendo que nunca antes, en los otros formatos por los que ha pasado, "el programa ha disparado hacia mí". "No quiero saber lo que me hacéis en la próxima gala", soltó.

Finalmente, Emmy lanzó una dura crítica hacia Jorge Javier Vázquez: "No tengo que decirle al presentador cómo hacer su trabajo y sabe que me han puesto la casa en contra mía (...) No ha disparado contra nadie menos hacia mí", se quejó en unas imágenes que fueron duramente analizadas por el catalán. "Se equivoca y es una pena", avanzó el presentador.

"Sé que lo hago mal, la mierda que suelto por la boca... desafortunadamente tengo un lado muy, muy feo y es esto que acabamos de ver", reconoció la alemana asumiendo que lo había hecho mal. "Todavía puedes cambiar ¿O lo ves complicado?", preguntaba Jorge Javier. "Me siento fatal ahora, me da mucha vergüenza ver todo esto, también me da pena porque algunos de estos vídeos ya llevan hace dos semanas o algo así y he tenido momentos buenos", ha matizado.

Emmy Russ desvela antes de tiempo su gran secreto

Jorge Javier le pidió entonces que hiciera un ejercicio de reflexión y pensara en el equipo que trabaja para Secret Story: "Te quejas que no se habla de ti, a lo mejor es que no eres tan interesante como tú crees". "A lo mejor no, cada uno tiene su papel aquí y su historia y a lo mejor la mía ya ha acabado y ya no es interesante", asumió ella.

Lea también: El tremendo lío de Jordi González y María Jesús Ruiz: confunden 'Gran Hermano' con 'Secret Story'

Russ acabó convirtiéndose en la expulsada de la semana tras perder en el duelo final contra Canales. Antes de abandonar Guadalix, e programa le dio la oportunidad de reencontrarse con Luis Rollán, con quien tiene una muy buena relación. La alemana aprovechó entonces para compartir con su amigo el impactante secreto con el que entró a concursar en el programa: "Estuve en un centro de menores porque mi madre me abandonó".

Entidades Jorge Javier Vázquez Presentador de televisión Presentador de televisión Emmy Russ Concursante de 'Secret Story' Concursante de 'Secret Story'