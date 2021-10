Carmen Lomana la lía en 'Espejo Público' al hablar de la infanta Sofía: "Tiene las piernas gordas"

Carmen Lomana ha participado este jueves en la tertulia de Espejo Público. La empresaria se ha mojado primero del polémico videoclip de C Tangana y Nathy Peluso en la catedral de Toledo al decir que "no es lugar para perrear". Más heavy ha sido a la hora de hablar de la infanta Sofía.

Lomana no se ha cortado al criticar su estilismo en el desfile militar del 12-O. "Ese pelo, para un día tan importante y tan representativo yo no le hubiera dejado esa melena a lo Pantoja, se lo hubiera recogido un poquito", ha asegurado provocando las risas en plató.

"Sí, a mí esos melenones que van así como que van como la cortina caída por los lados no me gustan tanto", seguía diciendo a lo que Griso matizaba: "Pero esto es muy típico de estas edades". "Claro que es muy típico, pero para el día a día", añadía Lomana.

Carmen Lomana: "La infanta Sofía tiene las piernas gordas, no ha salido a su madre"

Pero lo peor estaba por llegar al hacer un comentario de la fisionomía de la infanta. "El vestido es normal, pero al ser tan alta es demasiado corto, para mi gusto no hubiera enseñado tanto muslo porque ella tiene unas piernas que no ha salido a su madre, ha salido a la otra parte. Las tiene un poco gordas", ha señalado.

Susanna Griso no ha podido evitar reaccionar en el acto. "¡Ay pobrecita! ¡Ay, por favor! ¿Cómo puede decir eso?", ha preguntado algo sorprendida. Lomana ha hecho caso omiso a la periodista y ha replicado: "No pasa nada, es una monada, además estoy encantada... Pero entonces no me preguntéis".

"Es que no pensaba que te ibas a meter con sus piernas, pensaba que ibas a hablar de su estilismo", ha terminado diciendo la presentadora de Antena 3. "Es un vestido mono para cualquier día, pero para el día de la Fiesta Nacional ha habido veces que se ha esforzado más", terminaba Lomana.

