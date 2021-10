Nagore Robles ataca a Ana Rosa desde 'Sálvame': "Tengo 'toto' de decirlo, de aquí a Logroño"

Nagore Robles ha irrumpido este jueves, 14 de octubre, en el plató de Sálvame para promocionar Sobreviviré, espacio que presenta en Mitele Plus. Su visita ha dado de sí desde el primer minuto, cuando Carlota Corredera le ha preguntado que "¿qué os pasa con Patiño? Para mí es intocable, eh".

"Entonces no me preguntes", respondía Nagore. "A mí no me cae bien, no me gusta como presentadora por el 'yo, yo y yo". Justo en ese momento ha saltado a escena Gema López para preguntar que si tendría "el mismo toto con alguna otra presentadora poderosa de la cadena".

"Pues mira, yo tengo toto, cariño, de aquí a Logroño. Yo he dicho varias personas que no me han gustado. Tienes que pagar cuatro euros en Mitele Plus para vernos", ha respondido Robles a lo que López ha reprochado su falta de valentía. "A mí no me falta... Gema tiene otro problema, que no sabe escuchar. La otra [Patiño] no calla y ella no escucha".

Ha sido entonces cuando Robles se ha atrevido a decir lo siguiente: "Y sí, hemos dicho otras veces que tampoco nos gusta Ana Rosa, que Jordi González no nos gusta para nada y Cristina Tárrega menos". Nagore ha acabado piropeando a Carlota: "Me flipa".

La indirecta de Nagore a Antonio David Flores

La presentadora de Sobreviviré también ha lanzado una pullita al programa por Antonio David Flores. "Cuidado, que aquí habéis tenido a personas trabajando de dudosa profesionalidad. Lo digo por el señor, un señor que le gustaba mucho la jardinería. Uno que nos cae muy mal, por lo menos a mí", ha dicho a lo que Corredera añadía: "Ah, no me digas. Bueno, le has llamado señor, que ya es".

-Carlota: "No dejamos entrar aquí a cualquiera"

-Nagore: "Cuidado, que aquí habéis tenido trabajando al señor"



