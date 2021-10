"Tú levantas la piedra y yo la empotro": 'First Dates' sube de tono con la cita de Solete y José

Solete y José son dos de esas personas que llegan al restaurante de First Dates buscando una oportunidad en el terreno sentimental. "Quiero un hombre que me haga sentir las mariposas en el estomago para siempre", confesaba la joven al inicio del programa.

"Es que soy adicta a las mariposas del principio, pero luego me aburro y adiós", continuaba explicando Solete. José, por su parte, llegaba al restaurante deseando una mujer "que tenga chispa y que tenga algo que resalte por encima de las demás".

La cena entre Solete y José transcurría tranquila y parecía haber buena conexión entre los dos. Pero la joven vasca confesaba que no estaba encontrando "la chispa que busca en un hombre" hasta que el asturiano le ha hecho un comentario sexual que le ha sacado una carcajada.

"Tú levantas la piedra y yo la empotro": la cita subida de tono de José y Solete en 'First Dates'

"En el tema sexual... ¿eres activo?", le preguntaba la joven a su cita a lo que José respondía con un tajante: "Sí". "Has respondido rápido", le dijo ella. "Es que soy asturiano" y ella a hecho lo propio con un "y yo soy vasca".

"Tú levantas la piedra y yo la empotro", soltaba el asturiano. Solete no ha podido contener la risa con el comentario de José. "Con eso me ha matado", confesaba la joven a cámara. "Es que a mí me gusta que el tío domine", añadía. "Vienes muy 'manga' con esos moñetes", le comentaba José a la joven. "Es que son para agarrar, para el empotramiento", respondía ella.

