Ana Rosa se enzarza con Esther Palomera en una tensa discusión: "¡Mírate el mapita y no me líes!"

Las partidas regionalizadas para cada Comunidad Autónoma que han sido aprobadas con los nuevos Presupuestos Generales del Estado han provocado un nuevo terremoto político en España. La Comunidad de Madrid ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de querer penalizar a la región gestionada por Isabel Díaz Ayuso.

Este tema ha provocado un gran revuelo en El Programa de Ana Rosa, donde Quintana se ha alineado con la postura que ha tomado el PP de entender el reparto de las inversiones como una afrenta contra Madrid. Y si bien es cierto que la cuantía para Cataluña o Andalucía duplican prácticamente a la de Madrid, Esther Palomera ha tratado de explicar los motivos por los que no hay un criterio político en los presupuestos.

"Una cosa es la inversión territorializada por comunidades autónomas, donde es incuestionable que Cataluña sale beneficiada respecto a Madrid, pero también Galicia, Castilla la Mancha y Castilla y León, que son de distinto signo político...", empezó explicando la periodista. "Quienes decrecen en esta inversión son Navarra, Baleares, con gobierno socialista, Extremadura, también con gobierno socialista, País Vasco que son socios... hablo de la inversión territorializada", puntualizaba al tiempo que Ana Rosa la interrumpía.

Bronca entre Esther Palomera y Ana Rosa por los presupuestos

"No me líes, cógete cualquier periódico económico y mírate el mapita de las inversiones que van a realizar", dijo con retintín la comunicadora, a la que daba la razón Eduardo Inda. "Lo que no son cuentas en la vida son cuentos; Madrid va a recibir 1.200 millones de euros en los Presupuestos y Cataluña 2.500 millones, eso es más del doble. Son unas cuentas totalmente igualitarias y que tratan muy bien a los madrileños", apostillaba con ironía.

Ana Rosa y Eduardo Inda olvidaron recordar que Madrid fue la comunidad más beneficiada con el Fondo Covid de 16.000 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez envió para combatir los estragos que estaba causando la pandemia en la región. Tampoco comentaron que las partidas no regionalizables tienen un gran impacto en Madrid y que, en el cómputo global, suele incluso salir beneficiada respecto a la media de otras comunidades.

Esther Palomera trataba de explicar todo esto en el programa de Telecinco al tiempo que las voces discordantes de sus compañeros de mesa le impedían continuar con su argumento. "Pues nada, Madrid es el gran perjudicado de los Presupuestos", dijo irónica la tertuliana. "¡Pues sí! ¡Pues sí!", afirmaba la presentadora. "¡Pues sí! ¡Discriminados!", decía muy seria Quintana mientras Palomera no daba crédito. "¿Sí? ¿Discriminación? ¿Discriminación a los madrileños?", se preguntaba. "Sí señora, pues sí, a los andaluces y extremeños también... se está favoreciendo a los socios".

