Kiko Rivera acusa a 'Sálvame' de mentir y ataca dónde más duele: "Estáis cortitos de audiencia"

La tregua entre Kiko Rivera y Sálvame ha llegado a su fin. El DJ enterró el hacha de guerra con el magacín de Telecinco por un tiempo, coincidiendo con la emisión de Cantora: la herencia envenenada. Sin embargo, las relaciones se han vuelto a enturbiar tras su reconciliación con Isabel Pantoja y su desencuentro con Anabel, colaboradora del programa.

Kiko ha pasado al ataque contra Sálvame después de que el formato de La Fábrica de la tele hablara sobre una presunta deslealtada a Irene Rosales durante su estancia en Matalascañas. "¿Quién es la mujer que inspira y saca toda su poesía y su ingenio a Kiko Rivera?", se llegó a leer en uno de los rótulos. Además, María Patiño opinó que la pareja "no está bien".

Con este tema monopolizando la escaleta de Sálvame, el hijo de la tonadillera sacó toda su furia a través de un story en su cuenta de Instagram, dando al programa donde más le puede doler: su crisis de audiencia frente a Tierra amarga, la novela turca que Antena 3 emite por las tardes.

Kiko Rivera da dónde más duele a 'Sálvame': "El programa se va al carajo"

"Desde luego, chicos, estáis perdiendo todo ya. Sé que estáis cortitos de audiencia. Sé que vuestro programa se va al carajo. No me llamáis más que no voy a ir", dice al tiempo que aporta un pantallazo de la emisión. "Pero no mintáis, anda, porque esa chica es la mujer del hombre que señalo. El dueño del hotel. Y sí, estaba tomándome una copa después de un día de composición. ¿Pasa algo?".

El ataque de Kiko Rivera viene, efectivamente, después de que Tierra amarga pusiera en alerta a Sálvame en las últimas semanas de agosto, llegando a ganar varios días. La serie tira muy fuerte en Antena 3 y la igualdad, ahora mismo, es máxima.

