La reacción de Lucía a la infidelidad de Lobo con Bela hace llorar a Sandra Barneda: "Me da vergüenza"

La historia se repite. Lucía ha vuelto a vivir en La última tentación el calvario que ya sufrió con Manuel en su paso por la tercera edición de La isla de las tentaciones. Isaac le ha sido infiel con Bela y la andaluza ha podido verlo todo después de que Sandra Barneda irrumpiese en Villa Playa para realizar un "visionado de emergencia".

La presentadora llegó asegurando que tenía en su poder unas imágenes de Villa Luna para uno de los habitantes de la casa. Poco después, desveló que se trataba de Lucía, que empezaba a temerse lo peor. Las sospechas de la joven se confirmaron cuando cogió la tablet que le entregó Barneda para ver el vídeo en el que Lobo aparece besándose con Bela.

"He aprendido que no voy a perder la salud por un hombre. ¿Me duele? Sí. ¿Me importa? Una mierda", empezó diciendo la gaditana mientras Marina se echaba a llorar. Y es que la que fuera amiga de Lucía no ha parado de advertirle de que Isaac no era de fiar y que le acabaría haciendo lo mismo que a ella.

El dolor de Lucía ante la infidelidad de Lobo

"Aquí se han retratado dos personas. Primero él porque es quien estaba conmigo y segundo ella porque venía con maldad desde el principio (...) Me siento decepcionada. El dolor que yo sentí cuando Manuel me lo hizo no lo siento ahora. Si no me he muerto por Manuel en su día, no me voy a morir ahora. No quiero saber más nada de esa persona. No quiero verle ni para despedirme. Ya no es mi pareja y no se lo tengo ni que comunicar", sentenció dolida Lucía.

"Me da vergüenza. No me corresponden de la misma manera y me da pena y vergüenza ver cómo lo doy todo para que me den mierda. Manuel, para lo bueno y lo malo, no puede esconderlo. Pero él no. Y no hay persona peor que el que no muestra cómo es", se quejó comparando las dos infidelidades que ha sufrido en menos de un año.

En ese momento, Sandra Barneda rompió a llorar, ya que no pudo evitar emocionarse al ver el dolor que estaba sintiendo la participante del reality. "Te agradezco la entereza porque sé que no es fácil. Sé lo que querías a Isaac y lo siento", dijo la presentadora con lágrimas en los ojos.

