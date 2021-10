Tremendo cabreo de Sonsoles Ónega con dos de sus colaboradores: "Os tendría que haber cortado antes"

Sonsoles Ónega ha tenido que cortar en seco un debate que se había montado en Ya es mediodía sobre el desfile militar del Día de la Hispanidad en Madrid. Todo ha empezado cuando Javier Negre ha criticado el despilfarro en el evento poniendo el foco en los coches oficiales y sacaba a relucir las ayudas del Gobierno a La Palma.

"¡No te puedo creer!", ha soltado la presentador. "No me puedo creer que en un desfile militar donde están todas las instituciones del Estado, me hagas una comparación", ha dicho Sonsoles, cuya sorpresa ha sido aun mayor cuando Benjamín López ha apoyado su argumento.

"No quiero mezclar una cosa con la otra, lo digo bien claro", ha vuelto a espetar Sonsoles, que durante muchos años fue cronista parlamentaria. "Al final se trata de utilizar los recursos públicos en unas cosas o en otras", rebatía el tertuliano.

"¿Qué despilfarro había en el desfile?": Sonsoles se cabrea en 'Ya es mediodía'

"¿Qué me estáis diciendo? ¿Qué despilfarro había en el desfile?", ha preguntado muy cabreada. "¿Los coches oficiales? ¿De quién? ¿De autoridades del Estado?". "Sí, sí, sí", asentían los contertulios a lo que Sonsoles pedía un "punto de cordura". "¿Nos bajamos de los coches oficiales? ¿En serio?".

Lea también: Mediaset vuelve a reubicar a Carme Chaparro: la presentadora ficha por sorpresa por un nuevo programa

"Que vayan todos en metro, en bici...", ha continuado la presentadora diciendo en tono irónico. "El Estado tiene que tener su propia dignidad". Finalmente, Sonsoles ha dado paso al siguiente tema de la escaleta, aunque ha lanzado un recadito: "Os tendría que haber cortado antes porque es un debate que no resiste. Es un análisis muy frío".

Entidades Sonsoles Ónega Periodista y presentadora Periodista y presentadora