"A mí me come bastante a menudo": la confesión más pícara de Cristina Pedroche sobre Dabiz Muñoz

Cristina Pedroche ha protagonizado un divertido momento en Zapeando este miércoles, 13 de octubre. El programa estaba repasando lo mejor de la entrevista que hizo Pablo Motos a su marido Dabid Muñoz en El hormiguero este martes.

Una de las preguntas que hicieron Trancas y Barrancas al cocinero fue que si alguna vez había probado la carne humana. "No, pero yo he comido absolutamente de todo. Me he metido cada mierda en la boca...", respondió con total natural Muñoz.

"Me he visto en muchas situaciones extrañas en muchas partes del mundo, teniéndome que comer cosas que me parecían asquerosas: pescados podridos, ojos de cordero en una sopa que olía a demonios... Lo único que no he comido ni comeré es la carne humana", terminó de decir.

Después de ver el momento, Pedroche ha tirado de picardía al decir "a mí me come bastante a menudo, esto es carne humana" señalándose la piel de su mano.

