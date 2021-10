Rosa Benito ataca sin piedad a Miguel Frigenti en 'Ya es mediodía': "Eres malo y cobarde"

Ya es mediodía ha declarado la guerra a Miguel Frigenti. El programa que presenta Sonsoles Ónega ha vuelto a cargar contra el que fuera su colaborador. La más vehemente ha sido Rosa Benito, al responder al colaborador de Sálvame, quien le acusó de "chismosa y cotilla", además de airear que, supuestamente, criticó a Rocío Carrasco y Belén Esteban en las reuniones del programa.

"Yo de mi sobrina Rocío Carrasco no he hablado jamás mal, en mi vida, y menos delante de ti. Eres tan cobarde y no tienes lo que hay que tener, que en lugar de contestarle a Pepe del Real y a Miguel Ángel Nicolás, que son quienes te destapan, te metes con la que te crees que es más débil. Yo de débil ya no tengo nada, cariño", ha dicho.

El cabreo de Rosa iba en aumento. "Lo que digo de Belén en aquella reunión lo digo para que se lo cuentes a ella, porque eres un correcaminos. Te digo que me duele que hable de mi hija cuando hizo el espectáculo en Chipiona porque le llamó cabaretera por su forma de vestir. Eso es lo que te dije, para liar la que has liado. ¡Fíjate si eres malo!".

"Te conozco y sé cómo eres. Si es que lo has hecho hasta de Belén y su boda, que tenías que haberte callado si eres tan amigo de ella. Yo sí he sido muy amiga de Belén y jamás he dicho nada de ella. ¡Cobarde, que eres un cobarde!", ha dicho muy enfadada llegando a burlarse de Frigenti: "Qué pena que tuvo que entrar tu madre por teléfono para defenderte porque no tienes lo que hay que tener para defenderte tú. A ver si por los pasillos de Telecinco me dices algo cuando me cruce contigo, si tienes lo que hay que tener".

Miguel Ángel Nicolás amenaza a Frigenti: "Algún día..."

Rosa no ha sido la única en atacar a Frigenti. Miguel Ángel Nicolás se la tiene jurada al extertuliano del Fresh! "Si escupes para arriba tienes que tener claro que luego te va a caer. Y si lo haces, luego no puedes llorar, atente a las consecuencias", ha dicho el encargado de la sección de corazón de Ya es mediodía amenazando que "hay más capítulos en esta historia y los vamos a contar".

Finalmente, Nicolás no ha dicho más al respecto, aunque sí ha querido dar la puntilla a Frigenti cuando Alba Carrillo ha recordado que él nunca le dio tregua cuando ella tenía que tomar ansiolíticos en la casa de GH VIP. "Lo malo es que algún día no voy a poder aguantarme, porque Alba no lo puede contar, y contaré la verdad de lo que ocurrió en ese GH VIP", ha dicho. "No es una amenaza ni nada".

"Hombre, es un poquito amenaza. O advertencia, como la queramos llamar". "No es esto de que amenazo y luego no lo cuento, es que si llega el momento lo tendré que contar para que se entiendan muchas cosas. Él juega con eso, con que hay muchas cosas que no se cuentan, y entre las medidas verdades y las cosas ocultas se hace un batiburrillo que muchas veces no se entiende", ha zanjado Nicolás.

