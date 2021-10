La práctica sexual favorita de un chico deja en shock a su cita en 'First Dates': "No soy menos hombre por ello"

Sandra y Marcos han acaparado toda la atención de los espectadores durante el desarrollo de su cita en First Dates. Los dos jóvenes protagonizaron una velada muy subida de tono en la que no se cortaron a la hora de confesar sus gustos sexuales.

La química entre los dos comensales del dating show presentado por Carlos Sobera era evidente y, muy pronto, lograron la confianza suficiente como para hablar de temas íntimos. Entre sudores y sonrojos, ambos acabaron diciendo lo que más les 'pone' en la cama.

Sandra fue la encargada de abrir fuego: "¿Te gusta tener sexo?", preguntó al chico, que enseguida respondió con picardía. "Mucha, yo una vez al día por lo menos", contestó sincero el joven al tiempo que ella replicaba sorprendida: "¿Solo una?", decía insinuando que ella estaba dispuesta a aumentar esa cifra.

"A mí me gusta mucho, por lo menos el 70% de la relación", añadió Marcos mientras ella comenzaba a abanicarse. "Uf, me están entrando los calores...", confesó segundos antes de pedirle que le dijera qué es lo que más le "excita". Tras pensárselo un poco, el participante acabó mojándose: "Es un poco raro... pero a mí el culo me encanta, es una fantasía. La mía y la de todo hombre, digan lo que digan. Es una maravilla y si los hombres no lo han probado...", defendió.

La charla sexual entre dos participantes de 'First Dates'

Al ver la cara de duda de Sandra, Marcos fue más explícito: "Me gusta que me lo hagan a mí. Hablo de mi culo, no del tuyo. El culo me encanta, es una maravilla, hago un llamamiento a los hombres y les digo que el culo sí", dijo el chico antes de hacer una reivindicación. "No eres menos hombre porque te guste el culo, es lo mejor del mundo", defendió.

Sandra comenzó entonces a preocuparse por cómo reaccionaría su padre al ver su cita en First Dates por televisión. "Cuando vea esto, se levanta y se va". A pesar de ello, la comensal siguió preguntándole a Marcos cuál eran sus talentos sexuales. "Me gusta hacer a mí, ver como la otra persona disfruta... es una auténtica enfermedad".