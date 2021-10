Ana Rosa suelta un sonoro revés a Pedro Sánchez tras los abucheos en el desfile del 12-O

Los abucheos que recibió Pedro Sánchez este martes, 12 de octubre, durante el desfile de la Fiesta Nacional, siguen dando que hablar en los medios y se han analizado en los programas de televisión como El programa de Ana Rosa.

"No me gusta que se pite al presidente del Gobierno de mi país nunca", ha dicho José Luis Pérez, de Cope. "Y menos el día de la Fiesta Nacional. Creo que no es el cauce para demostrar ese malestar.", ha añadido el periodista, que también ha dado su opinión sobre el motivo por el que cree que se producen este tipo de situaciones. "Cuando conviertes la democracia en puro sentimiento, cuando gestionas más desde las entrañas que desde el cerebro, este tipo de comportamientos se acentúan de una manera que no me gusta".

"Sánchez va muy poco a la calle", ha espetado Ana Rosa Quintana, que ha ido repartiendo juego con sus colaboradores. "Yo no estoy de acuerdo con que haya que censurar los abucheos", ha apuntado José María Olmo. "Ni a este presidente ni a ninguno. Cuando empezamos a cuestionar en un país si son oportunos o no las expresiones de la ciudadanía, entramos en un terreno pantanoso", ha continuado, al mismo tiempo que ha recordado que "el Gobierno tiene como socio a un partido que está habituado a pitar el himno allá donde puede, no solo en la final de la Copa del Rey".

"Los que apoyan al Gobierno en este momento son los que no van ni al 12 de octubre ni a la Recepción Real, es una cosa sorprendente", ha soltado Ana Rosa que, acto seguido, ha querido saber la opinión de Javier Casqueiro.

"En España hay libertad de expresión, pero hay muchos foros para ello. ¿Es bueno que lo hagan y se haya convertido en una gamberra tradición el día de la Fiesta Nacional? Me parece que no. A mí esa gente no me representa y me está generando un rechazo hacia la Fiesta", ha concluido.

