Isa Pantoja estalla como nunca contra Kiko Rivera: "¡No eres más que nadie y no voy a dejar que me humilles!"

Isa Pantoja ha afrontado este miércoles uno de sus peores días en El Programa de Ana Rosa. La hija de la tonadillera ha reaparecido en televisión para hacer frente a todas las críticas que Kiko Rivera ha vertido sobre ella. La joven ha demostrado que la relación con su hermano está completamente rota.

La hija de Isabel Pantoja ha confesado estar "harta de las pullas" del DJ, al que ha enviado un mensaje desde el plató de Telecinco. "Me he callado y callo muchas cosas", ha advertido la joven antes de ver un resumen de las declaraciones más sorprendentes de Kiko Rivera a una famosa revista.

"Tengo las manos sudorosas, me estoy conteniendo mucho", advirtió la tertuliana de Ana Rosa, que no pudo disimular su enfado ante las cámaras de Mediaset. "Estás contando lo mismo que yo digo, por ahí estás equivocado", añadió. "Yo sí me leo las entrevistas que hacen en general todos, yo sí me informo para tener unas palabras en sus justa medida, igual mi hermano no ha visto el programa y no sabe lo que he dicho, porque lo que está diciendo no tiene sentido", ha proseguido.

"Él me metió en La herencia envenenada, en una cosa muy fea que dijo de mi familia hacia mí, que yo ni sabía", recordó antes de endurecer su discurso contra su hermano. "Tu familia es mi familia, si yo vengo aquí es obviamente porque no soy periodista, estoy estudiando mi carrera que igual en un futuro puedo ejercer".

Isa Pantoja se harta de Kiko Rivera y le responde desde AR

La colaboradora asegura estar cansada de su hermano: "No soy de menos, tú no eres más que nadie y no eres más que yo. Aquí nadie es más que nadie, un día estás ahí y otro día estás aquí... estoy harta de que todo el rato me digan con pullas de que es mi familia y tal como anteriormente se ha hecho", se quejó. "Cuando era joven me podían decir de todo que a mí me daba igual, tengo confianza en mi misma. Ahora no voy a permitir que se me machaque por algo que no tengo nada que ver, tengo un hijo de 7 años que se entera de las cosas y no voy a permitir que nadie me humille", ha avisado.

"Yo puedo perdonar muchas cosas, pero la gente tiene memoria, vídeos y muchas cosas... la gente no es tonta. ¿No hay nadie que le diga 'oye, ten cuidado' o 'no lo hagas'?", se ha preguntado en una posible pulla a Irene Rosales.

