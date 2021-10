Los motivos por los que Iván Redondo ve a Yolanda Díaz como "la primera presidenta del Gobierno"

Iván Redondo ha sido entrevistado este miércoles por Susanna Griso. El que fuera asesor de Pedro Sánchez ha visitado el plató de Espejo Público diez días después de su polémica charla con Jordi Évole que acabó acaparando todos los titulares en los medios de comunicación.

El consultor político ha planteado dudas sobre si seguiría tirando "por un barranco" por el presidente del Gobierno. Sin embargo, Iván Redondo ha prometido que le seguirá guardando "lealtad profesional" aunque para él "en esta etapa de mi vida, Pedro Sánchez ya es pasado".

Lea también: Risto Mejide defiende en Mediaset el trabajo de Susanna Griso en La Palma: "No es una irresponsable"

El exdirector del gabinete del líder socialista ha asegurado que va a tomarse "como mínimo" un año sabático en el que no piensa fichar por ningún partido político. Durante su conversación, Griso le preguntó cuáles eran sus pronósticos para el futuro de la política española en los próximos años.

"Aquí puede haber 3 presidentes, el primero Pedro Sánchez, el segundo Pablo Casado si deja de ser líder del partido y se convierte en líder de la oposición y pacta con el Gobierno las cosas importantes, como la factura de la luz. Y también podemos estar ante la que puede ser la primera mujer presidenta que es Yolanda Díaz. Lo dicen las cifras", ha explicado el experto.

Redondo asegura que la vicepresidenta tercera del Gobierno puede movilizar unos 10 millones de votos. "Yolanda Díaz es la líder mejor valorada entre los menores de 45 años. Te puede parecer importante o no, pero los menores de 45 años son el 40% del censo", analizó el invitado antes de pronunciarse sobre su extraña y polémica salida del equipo de Pedro Sánchez.

Iván Redondo explica su salida del gabinete de Pedro Sánchez

"Yo creo que en política hay dos géneros el silencio y las palabras", ha dicho el consultor antes de explicar que "el 5 de mayo le comuniqué al presidente mi marcha, pudo ser en dos momentos anteriores". "Tu pregunta es cuál es el estatus para mí: evidentemente como amigo no. Siempre será desde fuera. Cuando tú lo has dado todo, lo has ganado todo y no te sientes aceptado, no te sientes querido, no te sientes escuchado, no hay ministerio ni jefatura de gabinete que te mantenga y te vas y cierras tu etapa", opina.

Lea también: El reencuentro de Pedro Piqueras y Susanna Griso, a pie del volcán de La Palma: "Eternos amigos"

Iván Redondo acabó mojándose sobre la moción de censura de Murcia que desató a comienzos de este 2021 un terremoto político en otras comunidades autónomas. Según el entrevistado, esta maniobra "a mí no se me contó" y que él había advertido de que no saldría bien, ya que provocó un adelanto electoral en Madrid donde "teníamos un 1% de posibilidades de ganar".

Entidades Susanna Griso Raventós Presentadora en Antena 3 Presentadora en Antena 3 Iván Redondo Jefe de Gabinete de Presidencia y Secretario de Estado de Comunicación Jefe de Gabinete de Presidencia y Secretario de Estado de Comunicación