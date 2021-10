Dabiz Muñoz zanja el debate sobre si la tortilla de patatas debe llevar o no cebolla: "Me ofende la pregunta"

Dabiz Muñoz fue el invitado este martes, 12 de octubre, de El hormiguero. El cocinero visitó el programa de Pablo Motos días después de ser reconocido como Mejor chef del año en The Best Chef Awards 2021, celebrados en Ámsterdam. "Me da rubor el premio porque no me siento el mejor cocinero del mundo", dijo.

"Yo tengo una relación un poco tormentosa y tóxica con el éxito. Me cuesta digerir según qué cosas y no saco pecho porque me pasen cosas buenas. Al revés, en ocasiones tengo esa relación un poco de sufrimiento con cosas muy buenas que me pasan y me cuesta disfrutarlas en su justa medida", aseguró también al presentador valenciano.

Dabid Muñoz, además, aseguró que "en España tenemos unos cocineros que son lo puto más y que lleva siéndolo muchos años. Sí hay una consecuencia de todo lo bueno que se está haciendo estos años. En la gastronomía española con nombres muy grandes es la posibilidad de que a un tipo como yo, que soy de otra generación, le pueden reconocer a nivel internacional como me está pasando a mí a día de hoy".

El cocinero aprovechó su presencia en El hormiguero para anunciar su nuevo proyecto profesional: RabioXo. "Lo vamos a abrir a final de año y es algo muy diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Está todo englobado alrededor del mundo pasta", aseguró. "Va a ser un diálogo constante entre Italia, China, Turquía, Argentina... Creativamente va a ser algo muy libre y muy rompedor".

Dabiz Muñoz se posiciona a favor de la tortilla de patatas sin cebolla

Pero la pregunta que más gracia tuvo fue cuando Motos le pidió que zanjara el debate sobre si la tortilla de patatas debe llevar o no cebolla. "Es obvio. Me ofende que me hagáis esta pregunta", dijo primero para añadir luego: "Evidentemente, sin cebolla". "Yo entiendo a la gente que le gusta la tortilla de patatas con cebolla, pero a mí me parece que ese toque dulzón y ligeramente retostado de la cebolla pochada que le da a la patata y el huevo no le hace falta porque lo lleva un nivel por debajo", señaló.

Dabiz Muñoz, que hace unas semanas ya había abierto el melón en Más vale tarde, afirmó también que "yo creo que una buena tortilla de patatas con huevos camperos, unas buenas patatas bien pochadas y ligeramente doradas, cuajada por fuera pero muy poco hecha por dentro, cremosa... No le hace falta nada más".

